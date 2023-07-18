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Infinix випускає новий смартфон для геймерів: що відомо

18 липня 2023 21:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Infinix випускає новий смартфон для геймерів: що відомо
Infinix GT 10 Pro буде доступний щонайменше у двох кольорах — темному та білому. Фото: gsmarena
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

На початку серпня 2023 року на ринок виходить ігровий смартфон Infinix GT 10 Pro. Він має забезпечити високі ігрові можливості за доступною ціною.

Старт продажів очікується у перший тиждень серпня, починаючи з Індії. Про це повідомила GSM Arena, отримавши інформацію, як вони написали, від "надійного джерела".

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Характеристики Infinix GT 10 Pro

  • Задня панель телефону має напівпрозорий дизайн, а острів камери виглядає футуристично. Основний датчик матиме роздільну здатність 108 МП.
  • За роботу процесора відповідатиме чіпсет Dimensity. Це рішення має здешевити прилад без втрати якості, позаяк такі ігри, як PUBG, MLBB і Free Fire, будуть спеціально оптимізовані для забезпечення вражаючої частоти кадрів та гарної графіки на GT 10 Pro.
  • Смартфон працюватиме під управлінням XOS 13 на базі Android 13. Він буде близьким до стандартного, отже, телефон отримає одне велике оновлення Android та два роки безпекових оновлень, як усі представники серії GT.
  • Infinix GT 10 Pro буде доступний щонайменше у двох кольорах — темному та білому.
Дизайн Infinix GT 10 Pro відповідає його ігровій концепції. Фото: gsmarena

Раніше ми писали, які бренди випустять смартфони з рекордною оперативкою. Також публікували рейтинг найкращих смартфонів для купівлі у 2023 році.

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