Нова лінійка приладів Samsung 2023 року: якими будуть ціни

Очікується, що 26 липня під час Galaxy Unpacked Samsung оголосить про значне збільшення цін на свої нові смартфони. Фото: itechua

Samsung представить багато новинок під час Galaxy Unpacked 26 липня. Зокрема компанія покаже Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, серії Galaxy Tab S9 та Galaxy Watch 6.

Про це написав Pocketnow.

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Якими будуть ціни на нові пристрої Samsung

Передбачається, що ціна Galaxy Z Flip 5 буде вищою, ніж у Z Flip 4. За деякими даними модель на 256 ГБ коштуватиме на 30 євро дорожче, а пристрій на 512 ГБ — на 50 євро. Поки що незрозуміло, за скільки продаватиметься модель на 128 ГБ, але вона також може подорожчати порівняно з початковою ціною Flip 4 у 1110 євро.

Значно зросте ціна Galaxy Z Fold 5. Модель на 256 ГБ подорожчає на 100 євро та коштуватиме 1900 євро. А ціна пристроїв на 512 ГБ і 1 ТБ підніметься на 120 євро. Відповідно моделі продаватимуть за 2040 євро та 2280 євро.

Зазначається, що ці ціни сформовано для Франції. Якими вони будуть в інших європейських країнах поки невідомо. Також немає впевненості щодо цін в США, адже нові смартфони там часто мають такі ж ціни, як і попередні моделі через розмір американського ринку.

Як ріст цін вплине на продажі Samsung

Samsung вже підвищила ціну на Galaxy Z Fold 4 за межами США, і хоча це не зашкодило продажам, експерти вважають, що ще більше підвищення вартості смартфонів матиме жахливі результати.

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