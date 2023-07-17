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Нова лінійка смартфонів Samsung 2023 року: якими будуть ціни

17 липня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Нова лінійка приладів Samsung 2023 року: якими будуть ціни
Очікується, що 26 липня під час Galaxy Unpacked Samsung оголосить про значне збільшення цін на свої нові смартфони. Фото: itechua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Samsung представить багато новинок під час Galaxy Unpacked 26 липня. Зокрема компанія покаже Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, серії Galaxy Tab S9 та Galaxy Watch 6.

Про це написав Pocketnow.

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Якими будуть ціни на нові пристрої Samsung

Передбачається, що ціна Galaxy Z Flip 5 буде вищою, ніж у Z Flip 4. За деякими даними модель на 256 ГБ коштуватиме на 30 євро дорожче, а пристрій на 512 ГБ — на 50 євро. Поки що незрозуміло, за скільки продаватиметься модель на 128 ГБ, але вона також може подорожчати порівняно з початковою ціною Flip 4 у 1110 євро.

Значно зросте ціна Galaxy Z Fold 5. Модель на 256 ГБ подорожчає на 100 євро та коштуватиме 1900 євро. А ціна пристроїв на 512 ГБ і 1 ТБ підніметься на 120 євро. Відповідно моделі продаватимуть за 2040 євро та 2280 євро.

Зазначається, що ці ціни сформовано для Франції. Якими вони будуть в інших європейських країнах поки невідомо. Також немає впевненості щодо цін в США, адже нові смартфони там часто мають такі ж ціни, як і попередні моделі через розмір американського ринку.

Як ріст цін вплине на продажі Samsung

Samsung вже підвищила ціну на Galaxy Z Fold 4 за межами США, і хоча це не зашкодило продажам, експерти вважають, що ще більше підвищення вартості смартфонів матиме жахливі результати.

Раніше ми повідомляли, що Apple змінила плани виробництва Vision Pro. Гарнітури змішаної реальності для всіх охочих не вистачить.

Також ми публікували рейтинг смартфонів Android у 2023 році за показником ціна-якість.

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