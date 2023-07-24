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Эксперты объяснили, почему лучше приобрести устаревший флагман, чем новый смартфон

24 июля 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Эксперты объяснили, почему стоит приобрести устаревший флагман, чем новый смартфон
Samsung Galaxy Z Fold3, выпущенный в 2021 году, до сих пор даст фору новым бюджетным смартфонам. Фото: gizchina
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Что лучше: купить флагманскую модель 2021 года или бюджетный смартфон 2023-го? Скорее всего, технические характеристики телефона, который уже третий год на рынке, будут актуальнее бюджетной новинки.

Об этом сообщили эксперты ItechUA.

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Экран

  • У старого флагманского смартфона матрица будет с более высоким разрешением и цветопередачей, чем у современных моделей среднего ценового сегмента.
  • Пример. Huawei P50 Pro 2021 имеет экран 6,6 дюйма и разрешение 2700 на 1228 пикселей. Samsung Galaxy M33 имеет такую же диагональ, но разрешение только 2408 на 1080.
  • Другое дело, что в более новом смартфоне чаще встретить 120 или 90 Гц дисплей. А повышенная частота экрана делает изображение более плавным, хотя и быстрее тратит батарею.

Корпус

  • Для флагманов использовали премиальные материалы они более устойчивы к падениям и царапинам. Корпусы большинства телефонов из более дешевых сегментов производят из пластика.
  • Защитное стекло на флагманах качественнее, чем на новых бюджетных смартфонах.

Камера

  • Для флагманских моделей используются более качественные сенсоры и другие комплектующие, чтобы делать фото с высоким разрешением.

Память

  • По цифрам старые флагманы и новые середнячки почти равны, но из-за более качественных чипов с более высокой скоростью топовые модели предыдущих лет превосходят бюджетные новинки.
  • Пример. Samsung Galaxy Z Flip3 2021 года имеет 128 Гб хранилища стандарта UFS 3.0, у Poco M4 Pro 2022 тоже стоит 128 Гб, но медленнее UFS 2.2.

Производительность

  • И здесь флагманы прошлых лет переигрывают новые бюджетники. К примеру, процессор Snapdragon 888 в Samsung Galaxy Z Fold3 все еще превосходит урезанные версии процессоров для смартфонов из низшего сегмента.
  • Samsung Galaxy Z Fold3 по совокупности быстродействия процессора, памяти и видеоядра набирает в AnTuTu 808 тысяч баллов, а середнячок Samsung Galaxy A53 5G 2022 года всего 400 тысяч баллов.
  • Единственное преимущество середняков по этому критерию – заряд батареи они тратят медленнее флагманов.

Ранее мы писали, что Infinix выпускает новый смартфон для геймеров. Также публиковали рейтинг смартфонов для фотосъемки в 2023 году.

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