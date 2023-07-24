Эксперты объяснили, почему стоит приобрести устаревший флагман, чем новый смартфон

Samsung Galaxy Z Fold3, выпущенный в 2021 году, до сих пор даст фору новым бюджетным смартфонам. Фото: gizchina

Что лучше: купить флагманскую модель 2021 года или бюджетный смартфон 2023-го? Скорее всего, технические характеристики телефона, который уже третий год на рынке, будут актуальнее бюджетной новинки.

Об этом сообщили эксперты ItechUA.

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Экран

У старого флагманского смартфона матрица будет с более высоким разрешением и цветопередачей, чем у современных моделей среднего ценового сегмента.

Пример. Huawei P50 Pro 2021 имеет экран 6,6 дюйма и разрешение 2700 на 1228 пикселей. Samsung Galaxy M33 имеет такую же диагональ, но разрешение только 2408 на 1080.

Другое дело, что в более новом смартфоне чаще встретить 120 или 90 Гц дисплей. А повышенная частота экрана делает изображение более плавным, хотя и быстрее тратит батарею.

Корпус

Для флагманов использовали премиальные материалы — они более устойчивы к падениям и царапинам. Корпусы большинства телефонов из более дешевых сегментов производят из пластика.

Защитное стекло на флагманах качественнее, чем на новых бюджетных смартфонах.

Камера

Для флагманских моделей используются более качественные сенсоры и другие комплектующие, чтобы делать фото с высоким разрешением.

Память

По цифрам старые флагманы и новые середнячки почти равны, но из-за более качественных чипов с более высокой скоростью топовые модели предыдущих лет превосходят бюджетные новинки.

Пример. Samsung Galaxy Z Flip3 2021 года имеет 128 Гб хранилища стандарта UFS 3.0, у Poco M4 Pro 2022 тоже стоит 128 Гб, но медленнее UFS 2.2.

Производительность

И здесь флагманы прошлых лет переигрывают новые бюджетники. К примеру, процессор Snapdragon 888 в Samsung Galaxy Z Fold3 все еще превосходит урезанные версии процессоров для смартфонов из низшего сегмента.

Samsung Galaxy Z Fold3 по совокупности быстродействия процессора, памяти и видеоядра набирает в AnTuTu 808 тысяч баллов, а середнячок Samsung Galaxy A53 5G 2022 года — всего 400 тысяч баллов.

Единственное преимущество середняков по этому критерию – заряд батареи они тратят медленнее флагманов.

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