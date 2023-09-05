Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Експерти склали рейтинг найкращих Android-смартфонів цього року arrow

Експерти склали рейтинг найкращих Android-смартфонів цього року

5 вересня 2023 12:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Експерти склали рейтинг найкращих Android-смартфонів цього року
Смартфон з операційною системою Android. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Команда бенчмарка AnTuTu оновила свої рейтинги найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціни і продуктивності. Вона склала п'ять топів. 

Про це повідомляє AnTuTu.

Читайте також:

Найкращі смартфони на Android

В AnTuTu розповіли, що цього року мобільний ринок захопили так звані субфлагмани. Своєю потужністю та функціоналом вони не надто поступаються смартфонам від Apple та найдорожчим Android-флагманам, однак коштують дешевше.

На першому місці серед телефонів, які можна придбати за 275 доларів, опинився Redmi Note 12 Turbo. Після нього йдуть Redmi Note 11T Pro та OnePlus Ace Racing Edition.

У сегменті до 410 доларів в лідерах суббренд Xiaomi — це Redmi K60. На другому місці опинився Redmi K60 Extreme Edition, а на третьому — OnePlus Ace 2 Pro.

Розділ до 550 доларів очолює Iqoo Neo8 Pro на базі процесора Mediatek Dimensity 9200+. Після нього Nubia Z50S Pro на Snapdragon 8 Gen 2 та iQOO 11s.

У сегменті до 670 доларів перші три місця посіли Red Magic Pro, Nubia Z50 Ultra і Xiaomi 13.

Серед найдорожчих смартфонів за ціною понад 700 доларів лідирує iQOO11 Pro, а після нього — Red Magic 8s Pro+ і Galaxy S23.

null
Рейтинг смартфонів. Фото: AnTuTu
null
Рейтинг смартфонів. Фото: AnTuTu
null
Рейтинг смартфонів. Фото: AnTuTu
null
Рейтинг смартфонів. Фото: AnTuTu
null
Рейтинг смартфонів. Фото: AnTuTu

Нагадаємо, Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) та міжнародні партнери опублікували звіт про кампанію шкідливого програмного забезпечення, яке націлене на смартфони з операційною системою Android в українських військових.

Також ми писали, що смартфони починають працювати повільно, зокрема, через переповнену пам'ять пристрою. Щоб позбутися цих дефектів в роботі, потрібно чистити основні накопичувачі непотрібної інформації.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

None

"Шахеди" у Румунії, екстрадиція чоловіків з Польщі і переговори у Сочі: що ви пропустили 4 вересня

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз