Експерти склали рейтинг найкращих Android-смартфонів цього року

Смартфон з операційною системою Android. Фото: Pexels

Команда бенчмарка AnTuTu оновила свої рейтинги найкращих Android-смартфонів за співвідношенням ціни і продуктивності. Вона склала п'ять топів.

Про це повідомляє AnTuTu.

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В AnTuTu розповіли, що цього року мобільний ринок захопили так звані субфлагмани. Своєю потужністю та функціоналом вони не надто поступаються смартфонам від Apple та найдорожчим Android-флагманам, однак коштують дешевше.

На першому місці серед телефонів, які можна придбати за 275 доларів, опинився Redmi Note 12 Turbo. Після нього йдуть Redmi Note 11T Pro та OnePlus Ace Racing Edition.

У сегменті до 410 доларів в лідерах суббренд Xiaomi — це Redmi K60. На другому місці опинився Redmi K60 Extreme Edition, а на третьому — OnePlus Ace 2 Pro.

Розділ до 550 доларів очолює Iqoo Neo8 Pro на базі процесора Mediatek Dimensity 9200+. Після нього Nubia Z50S Pro на Snapdragon 8 Gen 2 та iQOO 11s.

У сегменті до 670 доларів перші три місця посіли Red Magic Pro, Nubia Z50 Ultra і Xiaomi 13.

Серед найдорожчих смартфонів за ціною понад 700 доларів лідирує iQOO11 Pro, а після нього — Red Magic 8s Pro+ і Galaxy S23.

Рейтинг смартфонів. Фото: AnTuTu

Рейтинг смартфонів. Фото: AnTuTu

Рейтинг смартфонів. Фото: AnTuTu

Рейтинг смартфонів. Фото: AnTuTu

Рейтинг смартфонів. Фото: AnTuTu

Нагадаємо, Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) та міжнародні партнери опублікували звіт про кампанію шкідливого програмного забезпечення, яке націлене на смартфони з операційною системою Android в українських військових.

Також ми писали, що смартфони починають працювати повільно, зокрема, через переповнену пам'ять пристрою. Щоб позбутися цих дефектів в роботі, потрібно чистити основні накопичувачі непотрібної інформації.