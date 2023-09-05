Эксперты составили рейтинг лучших Android-смартфонов в этом году

Смартфон с операционной системой Android. Фото: Pexels

Команда бенчмарка AnTuTu обновила свои рейтинги самых лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Она составила пять топов.

Об этом сообщает AnTuTu.

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В AnTuTu рассказали, что в этом году мобильный рынок захватили так называемые субфлагманы. Своей мощностью и функционалом они не слишком уступают смартфонам от Apple и самым дорогим Android-флагманам, однако стоят дешевле.

На первом месте среди телефонов, которые можно приобрести за 275 долларов, оказался Redmi Note 12 Turbo. После него идут Redmi Note 11T Pro и OnePlus Ace Racing Edition.

В сегменте до 410 долларов в лидерах суббренд Xiaomi — это Redmi K60. На втором месте оказался Redmi K60 Extreme Edition, а на третьем — OnePlus Ace 2 Pro.

Раздел до 550 долларов возглавляет Iqoo Neo8 Pro на базе процессора Mediatek Dimensity 9200+. После него Nubia Z50S Pro на Snapdragon 8 Gen 2 и iQOO 11s.

В сегменте до 670 долларов первые три места заняли Red Magic Pro, Nubia Z50 Ultra и Xiaomi 13.

Среди самых дорогих смартфонов по цене более 700 долларов лидирует iQOO11 Pro, а после него Red Magic 8s Pro+ и Galaxy S23.

Рейтинг смартфонов. Фото: AnTuTu

Рейтинг смартфонов. Фото: AnTuTu

Рейтинг смартфонов. Фото: AnTuTu

Рейтинг смартфонов. Фото: AnTuTu

Рейтинг смартфонов. Фото: AnTuTu

Напомним, Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) и международные партнеры опубликовали отчет о кампании вредоносного ПО, которое нацелено на смартфоны с операционной системой Android в украинских военных.

Также мы писали, что смартфоны начинают работать медленно, в частности через переполненную память устройства. Чтобы избавиться от этих дефектов в работе, нужно чистить основные накопители ненужной информации.