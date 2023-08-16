Стали відомі причини можливого подорожчання смартфонів у 2024 році

Щоб здешевити смартфони, виробники можуть перейти на старіші комплектуючі. Фото: itechua.com

Через зростання цін на чіпсети Snapdragon 8 Gen 3 не виключене підвищення вартості флагманських смартфонів Android 2024 року. Хоча це може й підштовхнути виробників до використання старіших чіпів або дешевших конкуруючих варіантів.

Про це повідомив 9to5google.

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Досить надійне джерело Digital Chat Station днями повідомило, що ціна на майбутній Snapdragon 8 Gen 3 від Qualcomm буде завищеною. А саме вища вартість попередньої моделі Snapdragon 8 Gen 2 є однією з причин того, що останні пристрої Samsung коштують трохи дорожче на деяких ринках.

Однак у випадку Snapdragon 8 Gen 3 ця вартість, ймовірно, настільки висока, що деякі виробники Android розглядають інші шляхи для випуску 2024 року.

Які є варіанти зниження цін

Деякі виробники планують використовувати Snapdragon 8 Gen 2 замість новітньої розробки. Інші розглядають можливість використання чіпів від MediaTek. Особливо, якщо MediaTek Dimensity 9300, конкурент Snapdragon 8 Gen 3, дебютує у жовтні, як стверджується, з чотирма ядрами Cortex-X4 і чотирма ядрами Cortex-A720 разом з новітнім графічним процесором Immortalis і підтримкою до 9,6 Гбіт/с оперативної пам'яті LPDDR5T.

Своєю чергою Qualcomm планує анонсувати Snapdragon 8 Gen 3 також у жовтні, хоча не виключено, що подія може бути відкладена або перенесена.

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