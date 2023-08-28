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Прості способи самостійно прискорити роботу смартфонів на Android

28 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Прості способи самостійно прискорити роботу смартфонів на Android
Найбільше збирають сміття в пам'ять смартфона браузери, месенджери та соціальні мережі. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Смартфони починають працювати повільно, зокрема, через переповнену пам'ять пристрою. Щоб позбутися цих дефектів в роботі, потрібно чистити основні накопичувачі непотрібної інформації.

Про це повідомив iTechua.

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Кеш додатків

Кожен додаток зберігає потрібні для роботи дані в кеші, з часом їх стає все більше, й смартфон починає працювати повільно. Не рідше, ніж раз на місяць, потрібно заходити в розділ "Додатки" та чистити кеш основних програм, якими ви користуєтеся. Найбільше збирають сміття браузери, месенджери та соціальні мережі.

SMS

Якщо їх збереться занадто багато, наприклад за кілька місяців або років, то смартфон почне гальмувати. Отже, SMS варто видаляти.

Медіафайли в месенджерах

Як правило месенджери за замовчуванням зберігають усі медіафайли в пам’ять смартфона. Рекомендується періодично чистити в налаштуваннях месенджерів непотрібні вам фото, відео та голосові повідомлення.

Кошик

В сучасних смартфонах видалені файли потрапляють в кошик та зберігаються там ще певний час, наприклад, 30 або 40 діб. Рекомендується видаляти їх вручну. Зазвичай у розділі "Галерея" є папка "Нещодавно видалені".

Завантаження

В папку "Завантаження" потрапляють файли з мобільного браузера або через додаток. Її теж бажано періодично чистити.

Наостанок, намагайтеся завжди залишати мінімум 10 ГБ вільного місця в пам'яті, адже це потрібно для штатної роботи системи.

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