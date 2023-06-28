iPhone 15 Pro: фото чехлов для нового смартфона Apple раскрыли его дизайн

Интерес фанатов iPhone к новой модели смартфона Apple подогрели фото чехла для 15 Pro. Фото: weibo

В сеть попали фото чехла для iPhone 15 Pro. На изображениях видны изменения в расположении кнопок питания и громкости.

Изображения, опубликованные на сервисе Weibo, показывают, что кнопки питания и громкости iPhone 15 Pro будут расположены несколько ниже, чем на моделях iPhone 14 Pro. А порт USB-C iPhone 15 Pro, заменяющий порт Lightning на текущих моделях, также требует несколько большего выреза в нижней части.

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На чехлах расположена над кнопкой выключения звука размещенная вставка. По всей вероятности, она предусмотрена под универсальную кнопку, которой можно будет назначить действие по желанию. Приблизительно, как у Apple Watch Ultra. Например, запуск ярлыков, создание скриншота, видеозапись экрана и т.д. Также, по мнению пользователя Twitter Majin Bu, iPhone 15 Pro будет иметь большие линзы камеры и больший микрофон.

В целом модели iPhone 15 Pro подразумевают значительный апгрейд. В частности, смартфон будет иметь:

более изогнутую титановую раму вместо стальной;

увеличенную оперативную память;

твердотельные кнопки регулировки звука, чип A17 Bionic;

перископический объектив для увеличения оптического зума на модели Pro Max;

порт USB-C.

Ожидается, что Apple анонсирует серию iPhone 15 в сентябре 2023 года. Аналитики прогнозируют, что в США стартовая модель iPhone 15 Pro будет стоить 1049 долл., а iPhone 15 Pro Max с 1 Тбайт памяти – от 1649 до 1700 дол.

Ранее мы писали, что, как говорят, у нового iPhone будет устойчивая к истиранию поверхность, которая менее подвержена царапинам и потертостям.

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