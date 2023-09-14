Франція зобов'язала Apple зупинити продаж iPhone 12: що трапилося
Національне агентство з питань частот (ANFR) наказало Apple припинити продаж iPhone 12 через надмірний рівень радіації. Також французький наглядовий орган також порадив корпорації виправити існуючі телефони.
Про це повідомило BBC.
ANFR приписало Apple розв'язати проблему за допомогою оновлення програмного забезпечення. У разі неможливості, компанія має відкликати кожен iPhone 12, коли-небудь проданий у Франції.
Чи є електромагнітні поля низького рівня шкідливим для людини
Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що радіація, яку випромінюють мобільні телефони, не є шкідливою для людини.
Apple оскаржує висновки ANFR. В корпорації заявили, що надали регулятору результати лабораторних досліджень — власні та незалежних лабораторій, які показують, що пристрій відповідає всім нормам щодо рівня випромінювання у всьому світі.
На чому наполягає ANFR
ANFR вимагає, щоб SAR (Specific Absorption Rate — питомий коефіцієнт поглинання електромагнітної енергії) пристроїв перевірявся за двома різними способами використання смартфона.
- "Мембранна" перевірка, коли телефон знаходиться в тісному контакті з тілом людини. Ліміт SAR для цього становить 4 Вт/кг. ANFR заявило, SAR "мембрани" iPhone 12 сягає 5,74 Вт/кг.
- Перевірка, коли телефон знаходиться трохи далі — у сумці або кишені піджака. В цьому випадку показник SAR iPhone 12 не перевищив ліміт.
Якими можуть бути наслідки для Apple
Міністр цифрових технологій Франції Жан-Ноель Барро очікує, що Apple відповість протягом двох тижнів.
"Якщо вони цього не зроблять, я готовий розпорядитися про відкликання всіх iPhone 12, що перебувають в обігу. Правило однакове для всіх, включно з цифровими гігантами. Франція поділиться своїми висновками з іншими регуляторами в ЄС, а це може призвести до ефекту снігової кулі", — підкреслив чиновник.
Вперше iPhone 12 був випущений у вересні 2020 року. Він досі продається по всьому світу.
Раніше ми писали, що iPhone 15 з роз'ємом USB-C хочуть понад 40% власників Android. Також повідомляли, скільки доведеться викласти за новинки Apple -- iPhone 15 та Watch Series 9.