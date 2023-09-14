Франція зобов'язала Apple зупинити продаж iPhone 12: що трапилося

iPhone 12 заборонять у Франції через радіацію. Фото: apple.com

Національне агентство з питань частот (ANFR) наказало Apple припинити продаж iPhone 12 через надмірний рівень радіації. Також французький наглядовий орган також порадив корпорації виправити існуючі телефони.

Про це повідомило BBC.

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ANFR приписало Apple розв'язати проблему за допомогою оновлення програмного забезпечення. У разі неможливості, компанія має відкликати кожен iPhone 12, коли-небудь проданий у Франції.

Чи є електромагнітні поля низького рівня шкідливим для людини

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що радіація, яку випромінюють мобільні телефони, не є шкідливою для людини.

Apple оскаржує висновки ANFR. В корпорації заявили, що надали регулятору результати лабораторних досліджень — власні та незалежних лабораторій, які показують, що пристрій відповідає всім нормам щодо рівня випромінювання у всьому світі.

На чому наполягає ANFR

ANFR вимагає, щоб SAR (Specific Absorption Rate — питомий коефіцієнт поглинання електромагнітної енергії) пристроїв перевірявся за двома різними способами використання смартфона.

"Мембранна" перевірка, коли телефон знаходиться в тісному контакті з тілом людини. Ліміт SAR для цього становить 4 Вт/кг. ANFR заявило, SAR "мембрани" iPhone 12 сягає 5,74 Вт/кг. Перевірка, коли телефон знаходиться трохи далі — у сумці або кишені піджака. В цьому випадку показник SAR iPhone 12 не перевищив ліміт.

Якими можуть бути наслідки для Apple

Міністр цифрових технологій Франції Жан-Ноель Барро очікує, що Apple відповість протягом двох тижнів.

"Якщо вони цього не зроблять, я готовий розпорядитися про відкликання всіх iPhone 12, що перебувають в обігу. Правило однакове для всіх, включно з цифровими гігантами. Франція поділиться своїми висновками з іншими регуляторами в ЄС, а це може призвести до ефекту снігової кулі", — підкреслив чиновник.

Вперше iPhone 12 був випущений у вересні 2020 року. Він досі продається по всьому світу.

Раніше ми писали, що iPhone 15 з роз'ємом USB-C хочуть понад 40% власників Android. Також повідомляли, скільки доведеться викласти за новинки Apple -- iPhone 15 та Watch Series 9.