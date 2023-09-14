Франция обязала Apple остановить продажу iPhone 12: что случилось

iPhone 12 запретят во Франции из-за радиации. Фото: apple.com

Национальное агентство по частотам (ANFR) приказало Apple прекратить продажу iPhone 12 из-за чрезмерного уровня радиации. Также французский надзорный орган посоветовал корпорации исправить существующие телефоны.

Об этом сообщило BBC.

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ANFR приписало Apple решить проблему посредством обновления программного обеспечения. В случае невозможности, компания должна отозвать каждый iPhone 12, когда-либо проданный во Франции.

Являются ли электромагнитные поля низкого уровня вредными для человека

Всемирная организация здравоохранения считает, что радиация, излучаемая мобильными телефонами, не вредна для человека.

Apple оспаривает выводы ANFR. В корпорации заявили, что предоставили регулятору результаты лабораторных исследований — собственные и независимые лаборатории, которые показывают, что устройство соответствует всем нормам уровня излучения во всем мире.

На чем настаивает ANFR

ANFR требует, чтобы SAR (Specific Absorption Rate — удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии) устройств проверялся по двум разным способам использования смартфона.

"Мембранная" проверка, когда телефон находится в тесном контакте с человеческим телом. Лимит SAR для этого составляет 4 Вт/кг. ANFR заявило, что SAR "мембраны" iPhone 12 достигает 5,74 Вт/кг. Проверка, когда телефон находится немного дальше — в сумке или кармане пиджака. В этом случае показатель SAR iPhone 12 не превысил предел.

Какими могут быть последствия для Apple

Министр цифровых технологий Франции Жан-Ноэль Барро ожидает, что Apple ответит в течение двух недель.

"Если они этого не сделают, я готов распорядиться об отзыве всех находящихся в обращении iPhone 12. Правило одинаковое для всех, включая цифровые гиганты. Франция поделится своими выводами с другими регуляторами в ЕС, а это может привести к эффекту снежного шара", — подчеркнул чиновник.

В первый раз iPhone 12 был выпущен в сентябре 2020 года. Он до сих пор продается по всему миру.

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