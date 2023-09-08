Google Pixel 8 Pro: що відомо про смартфон перед офіційним дебютом 4 жовтня

Google Pixel 8 Pro з'явиться на прилавках 11 жовтня. Фото: google

Захід Made by Google, на якому буде анонсовано серію смартфонів Pixel 8 та смартгодинників Pixel Watch 2, відбудеться 4 жовтня 2023 року. Однак вже зараз існує низка витоків інформації про серію Pixel 8, зокрема про технічні характеристики, ціну, особливості та доступність смартфонів.

Всі наявні офіційні повідомлення та витоки про майбутній флагманський смартфон Google Pixel 8 Pro зібрав ресурс Pocket Now.

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Ціна та доступність Pixel 8 Pro

В Європі ціна на Pixel 8 може стартувати від 942 доларів, а Pixel 8 Pro — від 1331 доларів.

Моделі надійдуть у продаж з 11 жовтня.

Pixel 7 доступний у 17 країнах, серія Pixel 8 може розширитися ще на чотири: Австрію, Швейцарію, Бельгію та Португалію.

Характеристики Pixel 8 Pro

Дисплей: 6,7-дюймовий, QHD+, AMOLED, 120 Гц, 1600 ніт (пік), плоский.

Чіпсет: Tensor G3, чіп безпеки Titan.

Оперативка: 12 ГБ (LPDDR5).

Пам'ять: 128GB, 256GB, 512GB.

Акумулятор: 4,950 мАг.

Зарядка: 27 Вт дротова, 23 Вт бездротова.

Порт: USB-C.

Операційна система: Android 14.

Основна камера: 50 МП (Samsung GN2).

Ширококутна камера: 64 МП.

Телефото: 48 МП, 5-кратний оптичний зум.

Фронтальна камера: 11 МП.

Кольори: нефритовий, лакричний, порцеляновий, небесний.

Ступінь захисту: IP68 (повний захист від пилу, можливість тривалого занурення у воду на глибину понад 1 м).

Чіпсет Tensor G3

Pixel 8 Pro буде працювати на власному чіпсеті Tensor G3, який заснований на ніколи офіційно не випущеному процесорі Samsung Exynos 2300.

Витоки припускають, що чіпсет матиме конфігурацію процесора 1+4+4, що включає Cortex-X3 (3,05 ГГц), чотири ядра Cortex-A715 (2,45 ГГц) і чотири ядра Cortex-A510 (2,15 ГГц).

Очікується, що Tensor G3 матиме 10-ядерні графічні ядра, можливо, з підтримкою трасування променів.

Він може запропонувати новітнє кодування відео AV1, вперше для смартфонів.

Раніше ми писали, чому Google Pixel Fold назвали найгіршим смартфоном. Також повідомляли, що Google Labs випускає свій перший ноутбук зі штучним інтелектом.