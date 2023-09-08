Google Pixel 8 Pro: что известно о смартфоне перед официальным дебютом 4 октября

Google Pixel 8 Pro появится на прилавках 11 октября. Фото: google

Мероприятие Made by Google, на котором будет анонсирована серия смартфонов Pixel 8 и смарт-часов Pixel Watch 2, состоится 4 октября 2023 года. Однако уже сейчас существует ряд утечек информации о серии Pixel 8, в частности о технических характеристиках, цене, особенностях и доступности смартфонов.

Все имеющиеся официальные сообщения и утечки о будущем флагманском смартфоне Google Pixel 8 Pro собрал ресурс Pocket Now.

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Цена и доступность Pixel 8 Pro

В Европе цена на Pixel 8 может стартовать от 942 долларов, а Pixel 8 Pro — от 1331 долларов.

Модели поступят в продажу с 11 октября.

Pixel 7 доступен в 17 странах, серия Pixel 8 может расшириться еще на четыре: Австрию, Швейцарию, Бельгию и Португалию.

Характеристики Pixel 8 Pro

Дисплей: 6,7-дюймовый, QHD+, AMOLED, 120 Гц, 1600 нит (пик), плоский.

Чипсет: Tensor G3, чип безопасности Titan.

Оперативка: 12 ГБ (LPDDR5).

Память: 128GB, 256GB, 512GB.

Аккумулятор: 4,950 мАч.

Зарядка: 27 Вт проводная, 23 Вт беспроводная.

Порт USB-C.

Операционная система: Android 14.

Основная камера: 50 МП (Samsung GN2).

Широкоугольная камера: 64 МП.

Телефото: 48 МП, 5-кратный оптический зум.

Фронтальная камера: 11 МП.

Цвета: нефритовый, лакричный, фарфоровый, небесный.

Степень защиты: IP68 (полная защита от пыли, возможность длительного погружения в воду на глубину более 1 м).

Чипсет Tensor G3

Pixel 8 Pro будет работать на собственном чипсете Tensor G3, основанном на никогда официально не выпущенном процессоре Samsung Exynos 2300.

Источники предполагают, что этот чипсет будет иметь конфигурацию процессора 1+4+4, включающего Cortex-X3 (3,05 ГГц), четыре ядра Cortex-A715 (2,45 ГГц) и четыре ядра Cortex-A510 (2,15 ГГц).

Ожидается, что Tensor G3 будет иметь 10-ядерные графические ядра, возможно, с поддержкой трассировки лучей.

Он может предложить новейшую кодировку видео AV1, впервые для смартфонов.

Ранее мы писали, почему Google Pixel Fold назвали самым худшим смартфоном. Также сообщалось, что Google Labs выпускает свой первый ноутбук с искусственным интеллектом.