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Google Pixel 8 Pro: что известно о смартфоне перед официальным дебютом 4 октября

8 сентября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Google Pixel 8 Pro: что известно о смартфоне перед официальным дебютом 4 октября
Google Pixel 8 Pro появится на прилавках 11 октября. Фото: google
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Мероприятие Made by Google, на котором будет анонсирована серия смартфонов Pixel 8 и смарт-часов Pixel Watch 2, состоится 4 октября 2023 года. Однако уже сейчас существует ряд утечек информации о серии Pixel 8, в частности о технических характеристиках, цене, особенностях и доступности смартфонов.

Все имеющиеся официальные сообщения и утечки о будущем флагманском смартфоне Google Pixel 8 Pro собрал ресурс Pocket Now.

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Цена и доступность Pixel 8 Pro

  • В Европе цена на Pixel 8 может стартовать от 942 долларов, а Pixel 8 Pro — от 1331 долларов.
  • Модели поступят в продажу с 11 октября.
  • Pixel 7 доступен в 17 странах, серия Pixel 8 может расшириться еще на четыре: Австрию, Швейцарию, Бельгию и Португалию.

Характеристики Pixel 8 Pro

  • Дисплей: 6,7-дюймовый, QHD+, AMOLED, 120 Гц, 1600 нит (пик), плоский.
  • Чипсет: Tensor G3, чип безопасности Titan.
  • Оперативка: 12 ГБ (LPDDR5).
  • Память: 128GB, 256GB, 512GB.
  • Аккумулятор: 4,950 мАч.
  • Зарядка: 27 Вт проводная, 23 Вт беспроводная.
  • Порт USB-C.
  • Операционная система: Android 14.
  • Основная камера: 50 МП (Samsung GN2).
  • Широкоугольная камера: 64 МП.
  • Телефото: 48 МП, 5-кратный оптический зум.
  • Фронтальная камера: 11 МП.
  • Цвета: нефритовый, лакричный, фарфоровый, небесный.
  • Степень защиты: IP68 (полная защита от пыли, возможность длительного погружения в воду на глубину более 1 м).

Чипсет Tensor G3

  • Pixel 8 Pro будет работать на собственном чипсете Tensor G3, основанном на никогда официально не выпущенном процессоре Samsung Exynos 2300.
  • Источники предполагают, что этот чипсет будет иметь конфигурацию процессора 1+4+4, включающего Cortex-X3 (3,05 ГГц), четыре ядра Cortex-A715 (2,45 ГГц) и четыре ядра Cortex-A510 (2,15 ГГц).
  • Ожидается, что Tensor G3 будет иметь 10-ядерные графические ядра, возможно, с поддержкой трассировки лучей.
  • Он может предложить новейшую кодировку видео AV1, впервые для смартфонов.

Ранее мы писали, почему Google Pixel Fold назвали самым худшим смартфоном. Также сообщалось, что Google Labs выпускает свой первый ноутбук с искусственным интеллектом.

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