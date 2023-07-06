Google Pixel 8 Pro: яким буде новий смартфон

Попередник 8 Pro — Google Pixel 7 Pro. Фото: itechua

Лінійка восьмого покоління пристроїв Pixel буде офіційно представлена вже восени 2023 року. Наразі з’явилися свіжі чутки про характеристики нового смартфону Google Pixel 8 Pro.

Днями на форумі Reddit анонімно опублікували фото Pixel 8 Pro. З огляду на зовнішній вигляд пристрою, підозрюють, що автором світлин став хтось близький до розробників Google. Про це повідомляє Engadget.

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Додався новий отвір на блоці камер. Можливо, це датчик температури тіла, про що ходили чутки раніше.

Раніше третій датчик камери відокремлювався від двох інших. Наразі усі встановлено на одному місці.

На наклейці написано "Zuma - B1". Ймовірно, це кодове ім'я процесора Google Tensor G3.

На передньому екрані видно режим Fastboot. Це свідчить, що пристрій матиме 12 ГБ оперативки Samsung LPDDR5 DRAM та 128 ГБ постійної пам'яті.

На задній панелі Pixel 8 Pro видно напис "лише для тестування/оцінки". Фото: Reddit

За іншими чутками Google Pixel 8 Pro матиме

потужніший масив камер: основну чутливу камеру 50 МП Samsung та надширококутну камеру 64 МП Sony;

плаский, а не вигнутий, дисплей, як у попередніх моделях;

акумулятор на 5000 мА-годин з зарядкою до 27 Вт.

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