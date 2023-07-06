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З’явилися перші фото Google Pixel 8 Pro: яким буде новий смартфон

6 липня 2023 21:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Google Pixel 8 Pro: яким буде новий смартфон
Попередник 8 Pro — Google Pixel 7 Pro. Фото: itechua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Лінійка восьмого покоління пристроїв Pixel буде офіційно представлена вже восени 2023 року. Наразі з’явилися свіжі чутки про характеристики нового смартфону Google Pixel 8 Pro.

Днями на форумі Reddit анонімно опублікували фото Pixel 8 Pro. З огляду на зовнішній вигляд пристрою, підозрюють, що автором світлин став хтось близький до розробників Google. Про це повідомляє Engadget.

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Які можна зробити висновки з фото Pixel 8 Pro

  • Додався новий отвір на блоці камер. Можливо, це датчик температури тіла, про що ходили чутки раніше.
  • Раніше третій датчик камери відокремлювався від двох інших. Наразі усі встановлено на одному місці.
  • На наклейці написано "Zuma - B1". Ймовірно, це кодове ім'я процесора Google Tensor G3.
  • На передньому екрані видно режим Fastboot. Це свідчить, що пристрій матиме 12 ГБ оперативки Samsung LPDDR5 DRAM та 128 ГБ постійної пам'яті.
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На задній панелі Pixel 8 Pro видно напис "лише для тестування/оцінки". Фото: Reddit

За іншими чутками Google Pixel 8 Pro матиме

  • потужніший масив камер: основну чутливу камеру 50 МП Samsung та надширококутну камеру 64 МП Sony;
  • плаский, а не вигнутий, дисплей, як у попередніх моделях;
  • акумулятор на 5000 мА-годин з зарядкою до 27 Вт.

Раніше ми повідомляли про подробиці випуску революційного пристрою без дисплея — "вбивцю смартфонів" Humane Ai Pin. Також ми писали, яким буде новий Samsung Galaxy S23 FE.

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