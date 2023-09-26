Google Pixel 8 та 8 Pro: характеристики смартфонів розкриті до прем'єри 4 жовтня

Більш ніж за тиждень до офіційної презентації стали відомі повні характеристики Google Pixel 8 та 8 Pro. Фото: Google

Чим менше часу залишається до офіційного дебюту смартфонів Google Pixel 8 та 8 Pro, тим більше витоків про пристрої ми отримуємо. Спочатку у мережу злили промо-відео лінійки, яке дало повний огляд камер гаджетів, а зараз інформатор Каміла Войцеховська виставила на загал повні характеристики смартфонів.

Ексклюзивною інформацією поділився 91mobiles.

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Характеристики Pixel 8 Pro

Дисплей: 6,7" LTPO OLED, 1-120 Гц, 2400 ніт.

Чіпсет: Google Tensor G3 зі співпроцесором Titan M2.

Пам'ять: 12 ГБ LPDDR5X, накопичувач до 1 ТБ (лише в США), 512 ГБ, UFS 3.1.

Зарядка: 5050 мАг 30 Вт, бездротова Qi 23 Вт.

Зв'язок: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC.

Матеріали: Corning Gorilla Glas Victus 2.

Захист: IP68 (абсолютна герметичність).

Кольори: Obsidian, Porcelain та Bay.

Характеристики Pixel 8

Дисплей: 6,2" FHD+ OLED, 60-120 Гц, 2000 ніт.

Чіпсет: Google Tensor G3 зі співпроцесором Titan M2.

Пам'ять: 8 ГБ LPDDR5X, 128 ГБ/256 ГБ UFS 3.1.

Зарядка: 4575 мАг 27 Вт, бездротова Qi 18 Вт.

Зв'язок: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC.

Матеріали: Corning Gorilla Glas Victus.

Захист: IP68.

Кольори: Obsidian, Hazel та Rose

Особливості новинок

Pixel 8 отримав незначне зменшення розміру екрана, порівняно з 6,3-дюймовим дисплеєм попередника. Однак обидва смартфони мають значно яскравіші екрани.

Pixel 8 та Pixel 8 Pro отримуватимуть оновлення операційної системи та системи безпеки протягом семи років, у порівнянні з п'ятьма, які Google пропонував раніше.

Pixel 8 важить 187 г, Pixel 8 Pro — 213 г.

Google доповнює камери телефонів функціями: Real Tone, Night Sight, астрофотографія, Super Res Zoom та можливістю міняти місцями обличчя на зображенні, ймовірно, за допомогою Magic Editor.

Google додала функції Video Boost та Light Sight для відео з низьким рівнем освітлення, а також Audio Eraser для зменшення фонових звуків під час зйомки відео.

Ціни на смартфони в США

Google Pixel 8 — 699 доларів.

Pixel 8 Pro в США — 899 доларів.

Раніше ми писали, що Google Pixel 7 Pro став кращим смартфоном для фотографування у 2023 році. Також повідомляли, що Google відключив підтримку Android 4.4.