Google Pixel 8 та 8 Pro: характеристики смартфонів розкриті до прем'єри 4 жовтня
26 вересня 2023 17:45
Більш ніж за тиждень до офіційної презентації стали відомі повні характеристики Google Pixel 8 та 8 Pro. Фото: Google
Чим менше часу залишається до офіційного дебюту смартфонів Google Pixel 8 та 8 Pro, тим більше витоків про пристрої ми отримуємо. Спочатку у мережу злили промо-відео лінійки, яке дало повний огляд камер гаджетів, а зараз інформатор Каміла Войцеховська виставила на загал повні характеристики смартфонів.
Ексклюзивною інформацією поділився 91mobiles.
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Характеристики Pixel 8 Pro
- Дисплей: 6,7" LTPO OLED, 1-120 Гц, 2400 ніт.
- Чіпсет: Google Tensor G3 зі співпроцесором Titan M2.
- Пам'ять: 12 ГБ LPDDR5X, накопичувач до 1 ТБ (лише в США), 512 ГБ, UFS 3.1.
- Зарядка: 5050 мАг 30 Вт, бездротова Qi 23 Вт.
- Зв'язок: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC.
- Матеріали: Corning Gorilla Glas Victus 2.
- Захист: IP68 (абсолютна герметичність).
- Кольори: Obsidian, Porcelain та Bay.
Характеристики Pixel 8
- Дисплей: 6,2" FHD+ OLED, 60-120 Гц, 2000 ніт.
- Чіпсет: Google Tensor G3 зі співпроцесором Titan M2.
- Пам'ять: 8 ГБ LPDDR5X, 128 ГБ/256 ГБ UFS 3.1.
- Зарядка: 4575 мАг 27 Вт, бездротова Qi 18 Вт.
- Зв'язок: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC.
- Матеріали: Corning Gorilla Glas Victus.
- Захист: IP68.
- Кольори: Obsidian, Hazel та Rose
Особливості новинок
- Pixel 8 отримав незначне зменшення розміру екрана, порівняно з 6,3-дюймовим дисплеєм попередника. Однак обидва смартфони мають значно яскравіші екрани.
- Pixel 8 та Pixel 8 Pro отримуватимуть оновлення операційної системи та системи безпеки протягом семи років, у порівнянні з п'ятьма, які Google пропонував раніше.
- Pixel 8 важить 187 г, Pixel 8 Pro — 213 г.
- Google доповнює камери телефонів функціями: Real Tone, Night Sight, астрофотографія, Super Res Zoom та можливістю міняти місцями обличчя на зображенні, ймовірно, за допомогою Magic Editor.
- Google додала функції Video Boost та Light Sight для відео з низьким рівнем освітлення, а також Audio Eraser для зменшення фонових звуків під час зйомки відео.
Ціни на смартфони в США
- Google Pixel 8 — 699 доларів.
- Pixel 8 Pro в США — 899 доларів.
Раніше ми писали, що Google Pixel 7 Pro став кращим смартфоном для фотографування у 2023 році. Також повідомляли, що Google відключив підтримку Android 4.4.