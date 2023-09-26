Google Pixel 8 и 8 Pro: характеристики смартфонов раскрыты к премьере 4 октября

Более чем за неделю до официальной презентации стали известны полные характеристики Google Pixel 8 и 8 Pro. Фото: Google

Чем меньше времени остается до официального дебюта смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro, тем больше утечек об устройствах мы получаем. Сначала в сеть слили промо-видео линейки, которое дало полный обзор камер гаджетов, а сейчас осведомитель Камила Войцеховская выставила на всеобщее обозрение полные характеристики смартфонов.

Эксклюзивной информацией поделился 91Mobiles.

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Характеристики Pixel 8 Pro

Дисплей: 6,7" LTPO OLED, 1-120 Гц, 2400 нит.

Чипсет: Google Tensor G3 с сопроцессором Titan M2.

Память: 12 ГБ LPDDR5X, накопитель до 1 ТБ (только в США), 512 ГБ, UFS 3.1.

Зарядка: 5050 мАч 30 Вт, беспроводная Qi 23 Вт.

Связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC.

Материалы: Corning Gorilla Glas Victus 2.

Защита: IP68 (абсолютная герметичность).

Цвета: Obsidian, Porcelain и Bay.

Характеристики Pixel 8

Дисплей: 6,2" FHD+ OLED, 60-120 Гц, 2000 нит.

Чипсет: Google Tensor G3 с сопроцессором Titan M2.

Память: 8 ГБ LPDDR5X, 128 ГБ/256 ГБ UFS 3.1.

Зарядка: 4575 мАч 27 Вт, беспроводная Qi 18 Вт.

Связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC.

Материалы: Corning Gorilla Glas Victus.

Защита: IP68.

Цвета: Obsidian, Hazel и Rose

Особенности новинок

Pixel 8 получил незначительное уменьшение размера экрана по сравнению с 6,3-дюймовым дисплеем предшественника. Однако оба смартфона имеют гораздо более яркие экраны.

Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут получать обновления операционной системы и системы безопасности в течение семи лет по сравнению с пятью, которые Google предлагал ранее.

Pixel 8 весит 187 г, Pixel 8 Pro — 213 г.

Google дополняет камеры телефонов функциями: Real Tone, Night Sight, астрофотография, Super Res Zoom и возможностью менять местами лица на изображении, вероятно, с помощью Magic Editor.

Google добавила функции Video Boost и Light Sight для видео с низким уровнем освещения, а также Audio Eraser для уменьшения фоновых звуков при съемке видео.

Цены на смартфоны в США

Google Pixel 8 — 699 долларов.

Pixel 8 Pro в США — 899 долларов.

Ранее мы писали, что Google Pixel 7 Pro стал лучшим смартфоном для съемки в 2023 году. Также сообщалось, что Google отключил поддержку Android 4.4.