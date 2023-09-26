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Google Pixel 8 и 8 Pro: характеристики смартфонов раскрыты до премьеры 4 октября

26 сентября 2023 17:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Google Pixel 8 и 8 Pro: характеристики смартфонов раскрыты к премьере 4 октября
Более чем за неделю до официальной презентации стали известны полные характеристики Google Pixel 8 и 8 Pro. Фото: Google
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Чем меньше времени остается до официального дебюта смартфонов Google Pixel 8 и 8 Pro, тем больше утечек об устройствах мы получаем. Сначала в сеть слили промо-видео линейки, которое дало полный обзор камер гаджетов, а сейчас осведомитель Камила Войцеховская выставила на всеобщее обозрение полные характеристики смартфонов.

Эксклюзивной информацией поделился 91Mobiles.

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Характеристики Pixel 8 Pro

  • Дисплей: 6,7" LTPO OLED, 1-120 Гц, 2400 нит.
  • Чипсет: Google Tensor G3 с сопроцессором Titan M2.
  • Память: 12 ГБ LPDDR5X, накопитель до 1 ТБ (только в США), 512 ГБ, UFS 3.1.
  • Зарядка: 5050 мАч 30 Вт, беспроводная Qi 23 Вт.
  • Связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC.
  • Материалы: Corning Gorilla Glas Victus 2.
  • Защита: IP68 (абсолютная герметичность).
  • Цвета: Obsidian, Porcelain и Bay.

Характеристики Pixel 8

  • Дисплей: 6,2" FHD+ OLED, 60-120 Гц, 2000 нит.
  • Чипсет: Google Tensor G3 с сопроцессором Titan M2.
  • Память: 8 ГБ LPDDR5X, 128 ГБ/256 ГБ UFS 3.1.
  • Зарядка: 4575 мАч 27 Вт, беспроводная Qi 18 Вт.
  • Связь: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC.
  • Материалы: Corning Gorilla Glas Victus.
  • Защита: IP68.
  • Цвета: Obsidian, Hazel и Rose

Особенности новинок

  • Pixel 8 получил незначительное уменьшение размера экрана по сравнению с 6,3-дюймовым дисплеем предшественника. Однако оба смартфона имеют гораздо более яркие экраны.
  • Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут получать обновления операционной системы и системы безопасности в течение семи лет по сравнению с пятью, которые Google предлагал ранее.
  • Pixel 8 весит 187 г, Pixel 8 Pro — 213 г.
  • Google дополняет камеры телефонов функциями: Real Tone, Night Sight, астрофотография, Super Res Zoom и возможностью менять местами лица на изображении, вероятно, с помощью Magic Editor.
  • Google добавила функции Video Boost и Light Sight для видео с низким уровнем освещения, а также Audio Eraser для уменьшения фоновых звуков при съемке видео.

Цены на смартфоны в США

  • Google Pixel 8 — 699 долларов.
  • Pixel 8 Pro в США — 899 долларов.

Ранее мы писали, что Google Pixel 7 Pro стал лучшим смартфоном для съемки в 2023 году. Также сообщалось, что Google отключил поддержку Android 4.4.

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