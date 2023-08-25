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Google начала удалять со своей платформы популярные приложения

25 августа 2023 17:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Google начала удалять со своей платформы популярные приложения
Смартфон в руках. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Корпорация Google решила удалить популярные приложения со своей платформы. Речь идет о программах, которые называют "клинерами".

Об этом сообщает Gizmochina.

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Удаление "клинеров"

Эти приложения обещают освободить телефон от лишних файлов, а также ускорить работу устройства.

Как оказалось, большинство подобных программ либо вообще ничего не делают, либо не содержат заявленных функций. К тому же в них содержится большое количество рекламы.

В Google заявили, что подобные приложения не могут ускорить работу телефона. Они способны только нарушить конфиденциальность.

В результате компания решила провести массовую чистку. Она уже удалила ряд "приложений-клинеров". В частности, сообщается об исчезновении однотипных программ с приставкой Clean.

В компании отмечают, что такие приложения могут очистить кэш, однако сделать это можно без постороннего ПО.

"Вы сделаете смартфон чище, если удалите "клинер", — говорится в сообщении.

Напомним, в Apple представили новые функции для программы "Карты". Изменения не очень заметны, однако появилась новая функция, которую долго ждали.

Также мы писали, что компания Samsung продемонстрировала, как новый планшет Galaxy Tab S9 Ultra не прекращает работу даже после полного погружения в аквариум с водой. Таким образом, компания выводит принцип работы цифровых номадов "из любого места" на новый уровень.

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