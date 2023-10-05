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Google представил смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro: что нового

5 октября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Google представил смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro: что нового
Смартфоны Google 8-й линейки имеют несколько улучшений по сравнению с предыдущими моделями. Фото: Google
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Во время мероприятия "Сделано Google" 4 октября 2023 года компания Google представила обновление смартфонов Pixel. Рассмотрим главные конфигурации в устройствах.

Об этом сообщил Pocket Now.

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Google Pixel 8

Фото: pocketnow
  • Процессор Google Tensor G3.
  • Дисплей: 6,2-дюймовый Super Actua Display.
  • Оперативка: 8 ГБ LPDDR5X.
  • Накопитель: 128 ГБ/256 ГБ.
  • Батарея: 4,575 мАч.
  • Порт: USB-C (Gen 3.2).
  • ОС: Android 14.
  • Камеры: основная — 50 МП широкоугольная камера Octa PD, f/1.68, 82-градусный угол обзора, 2-кратный оптический зум; ультраширокоугольная — 12 МП, f/2.2, 125.8-градусный угол обзора, автофокус; фронтальная — 10.5 МП двойной PD, f/2.2, фиксированный фокус, 95-градусный FoV.
  • Связь: Wi-Fi 7, 6E или 6 (в зависимости от региона), Bluetooth 5.3, 5G, LTE.
  • Размеры: 150.5 x 70.8 x 8.9 мм.
  • Цвета: розовый, обсидиан, орешник.
  • Вес: 187 граммов.
  • Зарядка: 27W.
  • Защита: IP68
  • Цена: 699 долларов.

Основные обновления Pixel 8

  • Изгибы по углам делают устройство гораздо более современным, более тонким и удобным для удержания.
  • 6,2-дюймовый дисплей имеет адаптивную частоту обновления с минимальной 60 Гц до максимальной 120 Гц и внешнюю пиковую яркость 2000 нит.
  • Совершенно новый процессор Tensor G3 предлагает больше функций искусственного интеллекта.
  • Самый сложный алгоритм Pixel 8, используемый для обработки изображений, в десять раз сложнее того, что был у Pixel 6.
  • Время автономной работы: более 24 часов.
  • В сверхширокоугольной камере появился автофокус, улучшающий качество съемки.
  • Другие улучшения появляются благодаря функциям на основе искусственного интеллекта, поддерживаемым Tensor G3: Best Take и Audio Magic Eraser.

Google Pixel 8 Pro

Фото: Gizmodo
  • Процессор: Tensor G3, чип безопасности Titan.
  • Дисплей: 6,7-дюймовый, QHD+, LTPO OLED, 120 Гц, 1600 болт (HDR), 2400 болт (пик), Flat.
  • Оперативка: 12 ГБ (LPDDR5X).
  • Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.
  • Аккумулятор: 5,050 мАч.
  • Порт: USB-C 3.2.
  • ОС: Android 14.
  • Камеры: основная — 50 МП, 1.2 мкм, ƒ/1.68, 2-кратный оптический зум; широкоугольная — 48 МП, автофокус, ƒ/1.95, 125-градусный угол обзора; телефото — 48 МП, 5-кратный оптический зум, ƒ/2.8; фронтальная — 10.5 МП, 1.22 мкм, ƒ/2.2.
  • Связь: 5G, LTE, Bluetooth 5.3, NFC Размеры 162.6 x 76.5 x 8.8 мм.
  • Цвета: синий морской, фарфор и обсидиан.
  • Вес: 213 граммов.
  • Зарядка: 27 Вт.
  • Защита: IP68.
  • Материал: Corning Gorilla Glass Victus 2 (спереди и сзади), полированный алюминиевый корпус.
  • Цена: 999 долларов.

Основные обновления Pixel 8 Pro

  • Имеет более закругленные углы для более удобного удержания в руке.
  • Заднее стекло имеет матовое покрытие и оно изготовлено из более прочного Gorilla Glass Victus 2.
  • Диафрагма основной камеры Pixel 8 Pro должна улучшить качество изображений в условиях низкой освещенности.
  • Имеет лучший зум и качество видео по всей линейке Pixel.
  • Сверхширокоугольный объектив улучшен до 48 МП.
  • Рядом со вспышкой у матрицы камеры появился новый датчик термометра, который может измерять температуру напитков, например.
  • Чипсет Tensor G3 гораздо лучше справляется с задачами искусственного интеллекта и машинного обучения, обеспечивая более инновационные функции: Clear Calling, Call Screen и Audio Magic Eraser.
  • Pixel 8 Pro имеет 12 ГБ оперативной памяти во всех моделях.

Ранее мы писали, почему Google Pixel Fold назвали самым худшим смартфоном. Также сообщалось, что Google Labs выпускает свой первый ноутбук с искусственным интеллектом.

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