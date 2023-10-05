Google представил смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro: что нового
5 октября 2023 19:45
Смартфоны Google 8-й линейки имеют несколько улучшений по сравнению с предыдущими моделями. Фото: Google
Во время мероприятия "Сделано Google" 4 октября 2023 года компания Google представила обновление смартфонов Pixel. Рассмотрим главные конфигурации в устройствах.
Об этом сообщил Pocket Now.
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Google Pixel 8
- Процессор Google Tensor G3.
- Дисплей: 6,2-дюймовый Super Actua Display.
- Оперативка: 8 ГБ LPDDR5X.
- Накопитель: 128 ГБ/256 ГБ.
- Батарея: 4,575 мАч.
- Порт: USB-C (Gen 3.2).
- ОС: Android 14.
- Камеры: основная — 50 МП широкоугольная камера Octa PD, f/1.68, 82-градусный угол обзора, 2-кратный оптический зум; ультраширокоугольная — 12 МП, f/2.2, 125.8-градусный угол обзора, автофокус; фронтальная — 10.5 МП двойной PD, f/2.2, фиксированный фокус, 95-градусный FoV.
- Связь: Wi-Fi 7, 6E или 6 (в зависимости от региона), Bluetooth 5.3, 5G, LTE.
- Размеры: 150.5 x 70.8 x 8.9 мм.
- Цвета: розовый, обсидиан, орешник.
- Вес: 187 граммов.
- Зарядка: 27W.
- Защита: IP68
- Цена: 699 долларов.
Основные обновления Pixel 8
- Изгибы по углам делают устройство гораздо более современным, более тонким и удобным для удержания.
- 6,2-дюймовый дисплей имеет адаптивную частоту обновления с минимальной 60 Гц до максимальной 120 Гц и внешнюю пиковую яркость 2000 нит.
- Совершенно новый процессор Tensor G3 предлагает больше функций искусственного интеллекта.
- Самый сложный алгоритм Pixel 8, используемый для обработки изображений, в десять раз сложнее того, что был у Pixel 6.
- Время автономной работы: более 24 часов.
- В сверхширокоугольной камере появился автофокус, улучшающий качество съемки.
- Другие улучшения появляются благодаря функциям на основе искусственного интеллекта, поддерживаемым Tensor G3: Best Take и Audio Magic Eraser.
Google Pixel 8 Pro
- Процессор: Tensor G3, чип безопасности Titan.
- Дисплей: 6,7-дюймовый, QHD+, LTPO OLED, 120 Гц, 1600 болт (HDR), 2400 болт (пик), Flat.
- Оперативка: 12 ГБ (LPDDR5X).
- Память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ.
- Аккумулятор: 5,050 мАч.
- Порт: USB-C 3.2.
- ОС: Android 14.
- Камеры: основная — 50 МП, 1.2 мкм, ƒ/1.68, 2-кратный оптический зум; широкоугольная — 48 МП, автофокус, ƒ/1.95, 125-градусный угол обзора; телефото — 48 МП, 5-кратный оптический зум, ƒ/2.8; фронтальная — 10.5 МП, 1.22 мкм, ƒ/2.2.
- Связь: 5G, LTE, Bluetooth 5.3, NFC Размеры 162.6 x 76.5 x 8.8 мм.
- Цвета: синий морской, фарфор и обсидиан.
- Вес: 213 граммов.
- Зарядка: 27 Вт.
- Защита: IP68.
- Материал: Corning Gorilla Glass Victus 2 (спереди и сзади), полированный алюминиевый корпус.
- Цена: 999 долларов.
Основные обновления Pixel 8 Pro
- Имеет более закругленные углы для более удобного удержания в руке.
- Заднее стекло имеет матовое покрытие и оно изготовлено из более прочного Gorilla Glass Victus 2.
- Диафрагма основной камеры Pixel 8 Pro должна улучшить качество изображений в условиях низкой освещенности.
- Имеет лучший зум и качество видео по всей линейке Pixel.
- Сверхширокоугольный объектив улучшен до 48 МП.
- Рядом со вспышкой у матрицы камеры появился новый датчик термометра, который может измерять температуру напитков, например.
- Чипсет Tensor G3 гораздо лучше справляется с задачами искусственного интеллекта и машинного обучения, обеспечивая более инновационные функции: Clear Calling, Call Screen и Audio Magic Eraser.
- Pixel 8 Pro имеет 12 ГБ оперативной памяти во всех моделях.
Ранее мы писали, почему Google Pixel Fold назвали самым худшим смартфоном. Также сообщалось, что Google Labs выпускает свой первый ноутбук с искусственным интеллектом.