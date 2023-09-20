Honor випустив складаний смартфон V Purse у формі гламурної дамської сумочки

Honor випустив телефон у вигляді клатча. Фото: Honor

Днями дебютував складаний смартфон Honor Magic V Purse. Придбати його можна буде у Китаї вже 26 вересня.

Компанія показала "сумчастий" телефон ще 1 вересня на IFA 2023 у Берліні. Але тепер стали відомі його характеристики, ціни та старт продажів.

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Характеристики Magic V Purse

Розміри у складеному стані: 156,5 x 74,57 x 8,6 мм.

Вага: 2014 г.

Головний дисплей складається назовні, а не всередину.

Панель OLED в розкладеному стані має діагональ 7,71 дюйма та роздільну здатність 2348 x 2016 пікселів.

Екран у складеному стані: 6,45 дюйма з роздільною здатністю 2348 x 1088 пікселів.

В основі дисплея 10-бітна матриця з частотою оновлення 120 Гц.

ОС: Android 13 з фірмовою прошивкою MagicOS 7.2.

Чип: Snapdragon 778G.

Оперативка: 16 ГБ

Пам'ять: 256 ГБ або 512 ГБ.

Акумулятор: 4500 мАг.

Зарядка: 35 Вт.

Задні камери: 50 МП та 12 МП з ультраширококутною оптикою.

Селфі-камера: 8 МП.

Стереодинаміки.

NFC.

Wi-Fi 6.

Bluetooth 5.2.

Немає роз'єму для навушників.

Ціни на Magic V Purse

Вартість смартфона-клатча в залежності від модифікації — 820 або 900 доларів.

Головний дисплей Magic V Purse складається назовні, а не всередину. Фото: Honor

Раніше Honor випустив потужний смартфон X50 за ціною трохи більше за 100 доларів. Також Xiaomi випустила бюджетний смартфон Poco M6 Pro з просунутими характеристиками.