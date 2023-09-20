Honor випустив складаний смартфон V Purse у формі гламурної дамської сумочки
20 вересня 2023 19:25
Honor випустив телефон у вигляді клатча. Фото: Honor
Днями дебютував складаний смартфон Honor Magic V Purse. Придбати його можна буде у Китаї вже 26 вересня.
Компанія показала "сумчастий" телефон ще 1 вересня на IFA 2023 у Берліні. Але тепер стали відомі його характеристики, ціни та старт продажів.
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Характеристики Magic V Purse
- Розміри у складеному стані: 156,5 x 74,57 x 8,6 мм.
- Вага: 2014 г.
- Головний дисплей складається назовні, а не всередину.
- Панель OLED в розкладеному стані має діагональ 7,71 дюйма та роздільну здатність 2348 x 2016 пікселів.
- Екран у складеному стані: 6,45 дюйма з роздільною здатністю 2348 x 1088 пікселів.
- В основі дисплея 10-бітна матриця з частотою оновлення 120 Гц.
- ОС: Android 13 з фірмовою прошивкою MagicOS 7.2.
- Чип: Snapdragon 778G.
- Оперативка: 16 ГБ
- Пам'ять: 256 ГБ або 512 ГБ.
- Акумулятор: 4500 мАг.
- Зарядка: 35 Вт.
- Задні камери: 50 МП та 12 МП з ультраширококутною оптикою.
- Селфі-камера: 8 МП.
- Стереодинаміки.
- NFC.
- Wi-Fi 6.
- Bluetooth 5.2.
- Немає роз'єму для навушників.
Ціни на Magic V Purse
Вартість смартфона-клатча в залежності від модифікації — 820 або 900 доларів.
Раніше Honor випустив потужний смартфон X50 за ціною трохи більше за 100 доларів. Також Xiaomi випустила бюджетний смартфон Poco M6 Pro з просунутими характеристиками.