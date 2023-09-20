Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Honor випустив складаний смартфон V Purse у формі гламурної дамської сумочки arrow

Honor випустив складаний смартфон V Purse у формі гламурної дамської сумочки

20 вересня 2023 19:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Honor випустив складаний смартфон V Purse у формі гламурної дамської сумочки
Honor випустив телефон у вигляді клатча. Фото: Honor
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Днями дебютував складаний смартфон Honor Magic V Purse. Придбати його можна буде у Китаї вже 26 вересня.

Компанія показала "сумчастий" телефон ще 1 вересня на IFA 2023 у Берліні. Але тепер стали відомі його характеристики, ціни та старт продажів.

Читайте також:

Характеристики Magic V Purse

  • Розміри у складеному стані: 156,5 x 74,57 x 8,6 мм.
  • Вага: 2014 г.
  • Головний дисплей складається назовні, а не всередину.
  • Панель OLED в розкладеному стані має діагональ 7,71 дюйма та роздільну здатність 2348 x 2016 пікселів.
  • Екран у складеному стані: 6,45 дюйма з роздільною здатністю 2348 x 1088 пікселів.
  • В основі дисплея 10-бітна матриця з частотою оновлення 120 Гц.
  • ОС: Android 13 з фірмовою прошивкою MagicOS 7.2.
  • Чип: Snapdragon 778G.
  • Оперативка: 16 ГБ
  • Пам'ять: 256 ГБ або 512 ГБ.
  • Акумулятор: 4500 мАг.
  • Зарядка: 35 Вт.
  • Задні камери: 50 МП та 12 МП з ультраширококутною оптикою.
  • Селфі-камера: 8 МП.
  • Стереодинаміки.
  • NFC.
  • Wi-Fi 6.
  • Bluetooth 5.2.
  • Немає роз'єму для навушників.

Ціни на Magic V Purse

Вартість смартфона-клатча в залежності від модифікації — 820 або 900 доларів.

Головний дисплей Magic V Purse складається назовні, а не всередину. Фото: Honor

Раніше Honor випустив потужний смартфон X50 за ціною трохи більше за 100 доларів. Також Xiaomi випустила бюджетний смартфон Poco M6 Pro з просунутими характеристиками.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз