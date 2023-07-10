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Просунутий бюджетник: Honor випустила доступний смартфон з топовою начинкою

10 липня 2023 21:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Honor випустила доступний смартфон з топовою начинкою
Продажі Honor X50 в Китаї стартують 14 липня. Фото: gizmochina
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Honor випустив смартфон X50, який поєднав у собі доступність ціни та потужні характеристики. Базова модель приладу коштує в Китаї трохи більше за 100 доларів.

Новий смартфон Honor є наступником моделі X40, яка дебютувала лише торік. Про це написав gizmochina.

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Характеристики та функції Honor X50

  • Має AMOLED-дисплей із вигнутими краями розміром 6,6 дюйма з роздільною здатністю 1,5K пікселів та частотою оновлення 120 Гц.
  • В екран інтегрований сканер відбитків пальців.
  • Має подвійну основну камеру з головним датчиком на 108 МП і додатковим об’єктивом на 2 МП.
  • Спереду є камера для селфі на 8 МП.
  • Оснащений процесором Snapdragon 6 Gen 1.
  • Містить до 16 ГБ оперативки та до 512 ГБ внутрішньої пам’яті.
  • Живиться від акумулятора місткістю 5800 мАг з підтримкою швидкої зарядки 35 Вт.
  • Працює на базі Android 13 MagicOS 7.1.

Ціни на Honor X50 в Китаї:

  • варіант 8 ГБ + 128 ГБ — 1399 юанів (4197 грн);
  • варіант 8 ГБ + 256 ГБ — 1599 юанів (4797 грн);
  • варіант 12 ГБ + 256 ГБ — 1799 юанів (5397 грн);
  • варіант 16 ГБ + 512 ГБ коштують — 1999 юанів (5997 грн).

Смартфон доступний для попереднього бронювання, продажі стартують з 14 липня. Чекаємо на пропозиції AliExpress.

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