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Honor представить Magic V2: характеристики найтоншого складаного смартфона

9 серпня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Honor представить Magic V2: характеристики найтоншого складаного смартфона
Попри те, що Magic V2 є найтоншим та найлегшим складаним смартфоном, він має велику потужну батарею. Фото: notebookcheck.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Honor Magic V2 позиціонується як найтонший та найлегший складаний смартфон у світі. Компанія офіційно презентує новий гаджет 1 вересня на виставці IFA 2023.

Про це повідомив Pocketnow.

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Товщина Magic V2 в складеному стані становить лише 9,9 мм, а вага — 231 г. Для порівняння, Google Pixel Fold має товщину 12,1 мм, а Z Fold 5 — 13,4 мм у складеному стані. Попри свою легкість Magic V2 має потужні технічні характеристики.

Характеристики Honor Magic V2

  • Розміри: 156,7 x 145,4 x 4,7 мм (розгорнутий); 156,7 x 74,1 x 9,9 мм (складений).
  • Дисплей з обкладинкою: 6.43-дюймовий OLED 120 Гц.
  • Внутрішній дисплей: 7,92-дюймовий OLED 120 Гц.
  • Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
  • Оперативка: 16 ГБ.
  • Накопичувач: 256 ГБ/512ГБ/1ТБ.
  • Фронтальна камера: 16 МП (по одній на кожному екрані).
  • Основна камера: 50 МП, f/1.9, PDAF, лазерний автофокус, OIS.
  • Ширококутна камера: 50 Мп, f/2.0, автофокус.
  • Телефото: 20 МП, f/2.4, 2,5-кратний оптичний зум, OIS.
  • Акумулятор: 5000 мАг.
  • Зарядка дротова: 66 Вт.
  • Порти: USB-C.

Найтонший складаний смартфон має великий акумулятор на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 66 Вт. Для порівняння, Pixel Fold і Samsung Galaxy Z Fold 5 підтримують лише 30 Вт і 25 Вт відповідно.

Нажаль, інсайдерам поки не відома будь-яка інформація про світові ціни на цей смартфон.

Раніше ми писали, що Honor випустив смартфон X50, який поєднав у собі доступність ціни та потужні характеристики. Також повідомлялося, що OnePlus випустить свій перший складаний смартфон у 2023 році.

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