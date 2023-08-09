Honor представить Magic V2: характеристики найтоншого складаного смартфона
Honor Magic V2 позиціонується як найтонший та найлегший складаний смартфон у світі. Компанія офіційно презентує новий гаджет 1 вересня на виставці IFA 2023.
Про це повідомив Pocketnow.
Товщина Magic V2 в складеному стані становить лише 9,9 мм, а вага — 231 г. Для порівняння, Google Pixel Fold має товщину 12,1 мм, а Z Fold 5 — 13,4 мм у складеному стані. Попри свою легкість Magic V2 має потужні технічні характеристики.
Характеристики Honor Magic V2
- Розміри: 156,7 x 145,4 x 4,7 мм (розгорнутий); 156,7 x 74,1 x 9,9 мм (складений).
- Дисплей з обкладинкою: 6.43-дюймовий OLED 120 Гц.
- Внутрішній дисплей: 7,92-дюймовий OLED 120 Гц.
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
- Оперативка: 16 ГБ.
- Накопичувач: 256 ГБ/512ГБ/1ТБ.
- Фронтальна камера: 16 МП (по одній на кожному екрані).
- Основна камера: 50 МП, f/1.9, PDAF, лазерний автофокус, OIS.
- Ширококутна камера: 50 Мп, f/2.0, автофокус.
- Телефото: 20 МП, f/2.4, 2,5-кратний оптичний зум, OIS.
- Акумулятор: 5000 мАг.
- Зарядка дротова: 66 Вт.
- Порти: USB-C.
Найтонший складаний смартфон має великий акумулятор на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 66 Вт. Для порівняння, Pixel Fold і Samsung Galaxy Z Fold 5 підтримують лише 30 Вт і 25 Вт відповідно.
Нажаль, інсайдерам поки не відома будь-яка інформація про світові ціни на цей смартфон.
Раніше ми писали, що Honor випустив смартфон X50, який поєднав у собі доступність ціни та потужні характеристики. Також повідомлялося, що OnePlus випустить свій перший складаний смартфон у 2023 році.