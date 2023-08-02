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OnePlus випустить свій перший складаний смартфон у 2023 році: що відомо

2 серпня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
OnePlus випустить свій перший складаний смартфон у 2023 році: що відомо
OnLeaks створив, а Smartprix опублікував рендер майбутнього складаного смартфона OnePlus.
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Очікується, що бренд OnePlus випустить складний смартфон, який назвуть OnePlus Open або OnePlus Fold, вже цього року. Кажуть, що він складе конкуренцію висококласному складаному флагману Samsung Galaxy Z Fold 5.

Експерти Pocketnow зібрали усі чутки та витоки про те, яким буде новий OnePlus.

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Ціна та доступність

  • Вихід OnePlus Fold заплановано на III квартал 2023 року, а його анонс очікується у серпні 2023 року.
  • Смартфон буде доступний на всіх ринках, де зараз продається OnePlus 11 — це Північна Америка, Європа та багато інших регіонів.
  • Очікується, що ціна на пристрій буде в діапазоні інших складаних смартфонів — Google Pixel Fold та Samsung Galaxy Z Fold 5. Тобто приблизно 1850 доларів.

Ймовірні технічні характеристики

  • Процесор: Snapdragon 8 Gen 2.
  • Дисплей: обкладинка — 6,3-дюймовий AMOLED, 120 Гц, основний — 7,8-дюймовий, AMOLED, 120 Гц.
  • Оперативка: до 16 ГБ.
  • Пам'ять: до 512 ГБ.
  • Акумулятор: 4 800 мАг зі швидкою дротовою зарядкою 67 Вт
  • Порт: USB Type-C.
  • Операційна система: Oxygen OS 13.1 на базі Android 13.
  • Фронтальна камера: обкладинка — 32 МП, основна — 20 МП.
  • Задні камери: основна — 48 МП, надширока —  48 МП, телефото — 64 МП з 3-кратним оптичним зумом.
  • Зв'язок: 5G, LTE, Bluetooth, NFC.
Рендер OnLeaks опублікований Smartprix.

Раніше ми писали, коли вийде та яким буде новий смартфон OnePlus 12. Також ми повідомляли, які бренди випустять смартфони з рекордною оперативкою.

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