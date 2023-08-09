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Honor представит Magic V2: характеристики тончайшего складного смартфона

9 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Honor представит Magic V2: характеристики тончайшего складного смартфона
Несмотря на то, что Magic V2 является самым тонким и легким складывающимся смартфоном, он имеет большую мощную батарею. Фото: notebookcheck.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Honor Magic V2 позиционируется как самый тонкий и самый легкий складной смартфон в мире. Компания официально представит новый гаджет 1 сентября на выставке IFA 2023.

Об этом сообщил Pocketnow.

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Толщина Magic V2 в сложенном состоянии составляет всего 9,9 мм, а вес — 231 г. Для сравнения, Google Pixel Fold имеет толщину 12,1 мм, а Z Fold 5 — 13,4 мм в сложенном состоянии. Несмотря на свою легкость, Magic V2 имеет мощные технические характеристики.

Характеристики Honor Magic V2

  • Размеры: 156,7 x 145,4 x 4,7 мм (развернутый); 156,7 x 74,1 x 9,9 мм (сложенный).
  • Дисплей с обложкой: 6.43-дюймовый OLED 120 Гц.
  • Внутренний дисплей: 7,92-дюймовый OLED 120 Гц.
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
  • Оперативка: 16 ГБ.
  • Накопитель: 256 ГБ/512ГБ/1ТБ.
  • Фронтальная камера: 16 МП (по одной на каждом экране).
  • Основная камера: 50 МП, f/1.9, PDAF, лазерный автофокус, OIS.
  • Широкоугольная камера: 50 Мп, f/2.0, автофокус.
  • Телефото: 20 МП, f/2.4, 2,5-кратный оптический зум, OIS.
  • Аккумулятор: 5000 мАч.
  • Проводная зарядка: 66 Вт.
  • Порты USB-C.

Самый тонкий складывающийся смартфон имеет большой аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Для сравнения, Pixel Fold и Samsung Galaxy Z Fold 5 поддерживают всего 30 Вт и 25 Вт соответственно.

К сожалению, инсайдерам пока не известна какая-либо информация о мировых ценах на этот смартфон.

Ранее мы писали, что Honor выпустил смартфон X50, соединивший в себе доступность цены и мощные характеристики. Также сообщалось, что OnePlus выпустит свой первый складной смартфон в 2023 году.

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