Honor представит Magic V2: характеристики тончайшего складного смартфона
Honor Magic V2 позиционируется как самый тонкий и самый легкий складной смартфон в мире. Компания официально представит новый гаджет 1 сентября на выставке IFA 2023.
Об этом сообщил Pocketnow.
Толщина Magic V2 в сложенном состоянии составляет всего 9,9 мм, а вес — 231 г. Для сравнения, Google Pixel Fold имеет толщину 12,1 мм, а Z Fold 5 — 13,4 мм в сложенном состоянии. Несмотря на свою легкость, Magic V2 имеет мощные технические характеристики.
Характеристики Honor Magic V2
- Размеры: 156,7 x 145,4 x 4,7 мм (развернутый); 156,7 x 74,1 x 9,9 мм (сложенный).
- Дисплей с обложкой: 6.43-дюймовый OLED 120 Гц.
- Внутренний дисплей: 7,92-дюймовый OLED 120 Гц.
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
- Оперативка: 16 ГБ.
- Накопитель: 256 ГБ/512ГБ/1ТБ.
- Фронтальная камера: 16 МП (по одной на каждом экране).
- Основная камера: 50 МП, f/1.9, PDAF, лазерный автофокус, OIS.
- Широкоугольная камера: 50 Мп, f/2.0, автофокус.
- Телефото: 20 МП, f/2.4, 2,5-кратный оптический зум, OIS.
- Аккумулятор: 5000 мАч.
- Проводная зарядка: 66 Вт.
- Порты USB-C.
Самый тонкий складывающийся смартфон имеет большой аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Для сравнения, Pixel Fold и Samsung Galaxy Z Fold 5 поддерживают всего 30 Вт и 25 Вт соответственно.
К сожалению, инсайдерам пока не известна какая-либо информация о мировых ценах на этот смартфон.
Ранее мы писали, что Honor выпустил смартфон X50, соединивший в себе доступность цены и мощные характеристики. Также сообщалось, что OnePlus выпустит свой первый складной смартфон в 2023 году.