Яким буде складаний смартфон Honor Magic V2: інсайд

Генеральний директор компанії Honor Джордж Чжао. Фото: scmp

Днями генеральний директор компанії Honor Джордж Чжао заявив, що новий складаний смартфон Honor Magic V2 буде офіційно представлений на заході в Пекіні 12 липня. Інсайдери розповіли, якою буде нова флагманська модель.

Подейкують, що Magic Vs отримає низку важливих покращень порівняно з попередньою моделлю. Відомо, що був перероблений шарнірний механізм, а вага пристрою знизилася на 10%.

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За інформацією експертів Pocketnow, очікується, що Magic V2 отримає

корпус із покращеним захистом від вологи;

дисплей LTPO AMOLED з високою частотою оновлення екрана;

новіший чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 з покращеною продуктивністю та ефективністю;

акумулятор місткістю 5000 мАг;

тонкий, але міцний дизайн;

інтеграцію великих мовних моделей (LLM) та штучного інтелекту.

Важливо! Magic V2 підтримуватиме дротову зарядку потужністю 66 Вт та бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Попередня модель не підтримувала бездротову зарядку.

Попри відсутність інформації про доступність, очікується, що Magic V2 буде випущений на ключових глобальних ринках незабаром після початку продажу пристрою в Китаї.

Складаний смартфон Honor Magic Vs – попередник Magic V2. Фото: Notebookcheck

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