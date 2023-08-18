Honor випустить Magic V2 Lite, який стане найдешевшим складаним смартфоном

Варіант Lite складаного смартфона Honor Magic V2 коштуватиме майже вдвічі дешевше за повну версію пристрою. Фото: engadget.com

Багата на різноманітні інсайдери зі світу гаджетів китайська соцмережа Weibo повідомляє, що вже у вересні на ринку з'явиться бюджетний варіант найтоншого у світі смартфона Honor Magic V2. Він буде значно дешевшим за материнський гаджет, але матиме спрощені характеристики.

Нагадаємо, Honor Magic V2 має:

Читайте також:

чип: Snapdragon 8 Gen 2;

оперативку: 16 ГБ;

7,92-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2156×2344 пікселів і частотою оновлення 120 Гц;

основну камеру: 50 МП;

телеоб’єктив: 20 МП;

надширококутну камеру: 50 МП;

батарею 5000 мАг.

Очікується, що Magic V2 Lite отримає чіпсет Snapdragon 8+ Gen 1, два екрани та три камери.

Порівняльні ціни

Honor Magic V2 коштує від 8999 юанів — 45 582 грн за актуальним курсом.

Спрощена версія Magic V2 Lite коштує 5000 юанів — 25 326 грн.

Раніше Honor випустив потужний смартфон X50 за ціною трохи більше за 100 доларів. Також Xiaomi випустила бюджетний смартфон Poco M6 Pro з просунутими характеристиками.

