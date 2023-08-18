Honor випустить Magic V2 Lite, який стане найдешевшим складаним смартфоном
18 серпня 2023 19:45
Варіант Lite складаного смартфона Honor Magic V2 коштуватиме майже вдвічі дешевше за повну версію пристрою. Фото: engadget.com
Багата на різноманітні інсайдери зі світу гаджетів китайська соцмережа Weibo повідомляє, що вже у вересні на ринку з'явиться бюджетний варіант найтоншого у світі смартфона Honor Magic V2. Він буде значно дешевшим за материнський гаджет, але матиме спрощені характеристики.
Нагадаємо, Honor Magic V2 має:
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- чип: Snapdragon 8 Gen 2;
- оперативку: 16 ГБ;
- 7,92-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2156×2344 пікселів і частотою оновлення 120 Гц;
- основну камеру: 50 МП;
- телеоб’єктив: 20 МП;
- надширококутну камеру: 50 МП;
- батарею 5000 мАг.
Очікується, що Magic V2 Lite отримає чіпсет Snapdragon 8+ Gen 1, два екрани та три камери.
Порівняльні ціни
- Honor Magic V2 коштує від 8999 юанів — 45 582 грн за актуальним курсом.
- Спрощена версія Magic V2 Lite коштує 5000 юанів — 25 326 грн.
Раніше Honor випустив потужний смартфон X50 за ціною трохи більше за 100 доларів. Також Xiaomi випустила бюджетний смартфон Poco M6 Pro з просунутими характеристиками.