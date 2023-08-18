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Honor випустить Magic V2 Lite, який стане найдешевшим складаним смартфоном

18 серпня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Honor випустить Magic V2 Lite, який стане найдешевшим складаним смартфоном
Варіант Lite складаного смартфона Honor Magic V2 коштуватиме майже вдвічі дешевше за повну версію пристрою. Фото: engadget.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Багата на різноманітні інсайдери зі світу гаджетів китайська соцмережа Weibo повідомляє, що вже у вересні на ринку з'явиться бюджетний варіант найтоншого у світі смартфона Honor Magic V2. Він буде значно дешевшим за материнський гаджет, але матиме спрощені характеристики.

Нагадаємо, Honor Magic V2 має:

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  • чип: Snapdragon 8 Gen 2;
  • оперативку: 16 ГБ;
  • 7,92-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2156×2344 пікселів і частотою оновлення 120 Гц;
  • основну камеру: 50 МП;
  • телеоб’єктив: 20 МП;
  • надширококутну камеру: 50 МП;
  • батарею 5000 мАг.

Очікується, що Magic V2 Lite отримає чіпсет Snapdragon 8+ Gen 1, два екрани та три камери.

Порівняльні ціни

  • Honor Magic V2 коштує від 8999 юанів — 45 582 грн за актуальним курсом.
  • Спрощена версія Magic V2 Lite коштує 5000 юанів — 25 326 грн.

Раніше Honor випустив потужний смартфон X50 за ціною трохи більше за 100 доларів. Також Xiaomi випустила бюджетний смартфон Poco M6 Pro з просунутими характеристиками.
 

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