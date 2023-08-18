Honor выпустит Magic V2 Lite, который станет самым дешевым складным смартфоном
18 августа 2023 19:45
Вариант Lite складного смартфона Honor Magic V2 будет стоить почти вдвое дешевле полной версии устройства. Фото: engadget.com
Богатая разнообразными инсайдерами из мира гаджетов китайская соцсеть Weibo сообщает, что уже в сентябре на рынке появится бюджетный вариант самого тонкого в мире смартфона Honor Magic V2. Он будет значительно дешевле материнского гаджета, но будет иметь упрощенные характеристики.
Напомним, Honor Magic V2 имеет:
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- чип: Snapdragon 8 Gen 2;
- оперативку: 16 ГБ;
- 7,92-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2156×2344 пикселей и частотой обновления 120 Гц;
- основную камеру: 50 МП;
- телеобъектив: 20 МП;
- сверхшироугольную камеру: 50 МП;
- батарею 5000 мАч.
Ожидается, что Magic V2 Lite получит чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, два экрана и три камеры.
Сравнительные цены
- Honor Magic V2 стоит от 8999 юаней — 45 582 грн по актуальному курсу.
- Упрощенная версия Magic V2 Lite стоит 5000 юаней — 25326 грн.
Ранее Honor выпустил мощный смартфон X50 по цене чуть больше 100 долларов. Xiaomi также выпустила бюджетный смартфон Poco M6 Pro с продвинутыми характеристиками.