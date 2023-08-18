Honor выпустит Magic V2 Lite, который станет самым дешевым складным смартфоном

Вариант Lite складного смартфона Honor Magic V2 будет стоить почти вдвое дешевле полной версии устройства. Фото: engadget.com

Богатая разнообразными инсайдерами из мира гаджетов китайская соцсеть Weibo сообщает, что уже в сентябре на рынке появится бюджетный вариант самого тонкого в мире смартфона Honor Magic V2. Он будет значительно дешевле материнского гаджета, но будет иметь упрощенные характеристики.

Напомним, Honor Magic V2 имеет:

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чип: Snapdragon 8 Gen 2;

оперативку: 16 ГБ;

7,92-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2156×2344 пикселей и частотой обновления 120 Гц;

основную камеру: 50 МП;

телеобъектив: 20 МП;

сверхшироугольную камеру: 50 МП;

батарею 5000 мАч.

Ожидается, что Magic V2 Lite получит чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, два экрана и три камеры.

Сравнительные цены

Honor Magic V2 стоит от 8999 юаней — 45 582 грн по актуальному курсу.

Упрощенная версия Magic V2 Lite стоит 5000 юаней — 25326 грн.

Ранее Honor выпустил мощный смартфон X50 по цене чуть больше 100 долларов. Xiaomi также выпустила бюджетный смартфон Poco M6 Pro с продвинутыми характеристиками.