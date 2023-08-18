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Honor выпустит Magic V2 Lite, который станет самым дешевым складным смартфоном

18 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Honor выпустит Magic V2 Lite, который станет самым дешевым складным смартфоном
Вариант Lite складного смартфона Honor Magic V2 будет стоить почти вдвое дешевле полной версии устройства. Фото: engadget.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Богатая разнообразными инсайдерами из мира гаджетов китайская соцсеть Weibo сообщает, что уже в сентябре на рынке появится бюджетный вариант самого тонкого в мире смартфона Honor Magic V2. Он будет значительно дешевле материнского гаджета, но будет иметь упрощенные характеристики.

Напомним, Honor Magic V2 имеет:

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  • чип: Snapdragon 8 Gen 2;
  • оперативку: 16 ГБ;
  • 7,92-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2156×2344 пикселей и частотой обновления 120 Гц;
  • основную камеру: 50 МП;
  • телеобъектив: 20 МП;
  • сверхшироугольную камеру: 50 МП;
  • батарею 5000 мАч.

Ожидается, что Magic V2 Lite получит чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, два экрана и три камеры.

Сравнительные цены

  • Honor Magic V2 стоит от 8999 юаней — 45 582 грн по актуальному курсу.
  • Упрощенная версия Magic V2 Lite стоит 5000 юаней — 25326 грн.

Ранее Honor выпустил мощный смартфон X50 по цене чуть больше 100 долларов. Xiaomi также выпустила бюджетный смартфон Poco M6 Pro с продвинутыми характеристиками.

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