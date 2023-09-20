Honor выпустил складной смартфон V Purse в форме гламурной дамской сумочки
20 сентября 2023 19:25
Honor выпустил телефон в виде клатча. Фото: Honor
На днях дебютировал складной смартфон Honor Magic V Purse. Приобрести его можно будет в Китае уже 26 сентября.
Компания показала "сумчатый" телефон еще 1 сентября на IFA 2023 году в Берлине. Но теперь стали известны его характеристики, цены и старт продаж.
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Характеристики Magic V Purse
- Размеры в сложенном состоянии: 156,5 x 74,57 x 8,6 мм.
- Вес: 2014 г.
- Главный дисплей складывается наружу, а не внутрь.
- Панель OLED в разложенном состоянии имеет диагональ 7,71 дюйма и разрешение 2348 x 2016 пикселей.
- Экран в сложенном состоянии: 6,45 дюйма с разрешением 2348 x 1088 пикселей.
- В основе дисплея 10-битная матрица с частотой обновления 120 Гц.
- ОС: Android 13 с фирменной прошивкой MagicOS 7.2.
- Чип: Snapdragon 778G.
- Оперативка: 16 ГБ
- Память: 256 ГБ или 512 ГБ.
- Аккумулятор: 4500 мАч.
- Зарядка: 35 Вт.
- Задние камеры: 50 МП и 12 МП с ультрашироугольной оптикой.
- Селфи-камера: 8 МП.
- Стереодинамики.
- NFC.
- Wi-Fi 6.
- Bluetooth 5.2.
- Нет разъема для наушников.
Цены на Magic V Purse
Стоимость смартфона-клатча в зависимости от модификации — 820 или 900 долларов.
Ранее Honor выпустил мощный смартфон X50 по цене чуть больше 100 долларов. Xiaomi также выпустила бюджетный смартфон Poco M6 Pro с продвинутыми характеристиками.