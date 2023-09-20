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Honor выпустил складной смартфон V Purse в форме гламурной дамской сумочки

20 сентября 2023 19:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Honor выпустил складной смартфон V Purse в форме гламурной дамской сумочки
Honor выпустил телефон в виде клатча. Фото: Honor
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

На днях дебютировал складной смартфон Honor Magic V Purse. Приобрести его можно будет в Китае уже 26 сентября.

Компания показала "сумчатый" телефон еще 1 сентября на IFA 2023 году в Берлине. Но теперь стали известны его характеристики, цены и старт продаж.

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Характеристики Magic V Purse

  • Размеры в сложенном состоянии: 156,5 x 74,57 x 8,6 мм.
  • Вес: 2014 г.
  • Главный дисплей складывается наружу, а не внутрь.
  • Панель OLED в разложенном состоянии имеет диагональ 7,71 дюйма и разрешение 2348 x 2016 пикселей.
  • Экран в сложенном состоянии: 6,45 дюйма с разрешением 2348 x 1088 пикселей.
  • В основе дисплея 10-битная матрица с частотой обновления 120 Гц.
  • ОС: Android 13 с фирменной прошивкой MagicOS 7.2.
  • Чип: Snapdragon 778G.
  • Оперативка: 16 ГБ
  • Память: 256 ГБ или 512 ГБ.
  • Аккумулятор: 4500 мАч.
  • Зарядка: 35 Вт.
  • Задние камеры: 50 МП и 12 МП с ультрашироугольной оптикой.
  • Селфи-камера: 8 МП.
  • Стереодинамики.
  • NFC.
  • Wi-Fi 6.
  • Bluetooth 5.2.
  • Нет разъема для наушников.

Цены на Magic V Purse

Стоимость смартфона-клатча в зависимости от модификации — 820 или 900 долларов.

Главный дисплей Magic V Purse складывается наружу, а не внутрь. Фото: Honor

Ранее Honor выпустил мощный смартфон X50 по цене чуть больше 100 долларов. Xiaomi также выпустила бюджетный смартфон Poco M6 Pro с продвинутыми характеристиками.

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