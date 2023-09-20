Honor выпустил складной смартфон V Purse в форме гламурной дамской сумочки

Honor выпустил телефон в виде клатча. Фото: Honor

На днях дебютировал складной смартфон Honor Magic V Purse. Приобрести его можно будет в Китае уже 26 сентября.

Компания показала "сумчатый" телефон еще 1 сентября на IFA 2023 году в Берлине. Но теперь стали известны его характеристики, цены и старт продаж.

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Характеристики Magic V Purse

Размеры в сложенном состоянии: 156,5 x 74,57 x 8,6 мм.

Вес: 2014 г.

Главный дисплей складывается наружу, а не внутрь.

Панель OLED в разложенном состоянии имеет диагональ 7,71 дюйма и разрешение 2348 x 2016 пикселей.

Экран в сложенном состоянии: 6,45 дюйма с разрешением 2348 x 1088 пикселей.

В основе дисплея 10-битная матрица с частотой обновления 120 Гц.

ОС: Android 13 с фирменной прошивкой MagicOS 7.2.

Чип: Snapdragon 778G.

Оперативка: 16 ГБ

Память: 256 ГБ или 512 ГБ.

Аккумулятор: 4500 мАч.

Зарядка: 35 Вт.

Задние камеры: 50 МП и 12 МП с ультрашироугольной оптикой.

Селфи-камера: 8 МП.

Стереодинамики.

NFC.

Wi-Fi 6.

Bluetooth 5.2.

Нет разъема для наушников.

Цены на Magic V Purse

Стоимость смартфона-клатча в зависимости от модификации — 820 или 900 долларов.

Главный дисплей Magic V Purse складывается наружу, а не внутрь. Фото: Honor

Ранее Honor выпустил мощный смартфон X50 по цене чуть больше 100 долларов. Xiaomi также выпустила бюджетный смартфон Poco M6 Pro с продвинутыми характеристиками.