Honor випустив стильний смартгодинник Watch 4 Pro з eSIM за 220 доларів
13 жовтня 2023 19:45
Honor Watch 4 Pro має стильний корпус з нержавійки. Фото: Honor
Honor представив свій новітній смартгодинник Honor Watch 4 Pro, оснащений 1,5-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм з функцією Always-on Display, стильним корпусом з нержавіючої сталі та підтримкою eSIM з можливістю підключення до мережі LTE.
Про це повідомила GSMarena.
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Характеристики Watch 4 Pro
- завантажується з MagicOS 7.2;
- водонепроникність 5ATM робить його придатним для плавання в басейнах;
- GPS, NFC та Bluetooth 5.2;
- вбудований динамік та мікрофон для дзвінків з зап'ястя та трансляції музики на бездротові навушники прямо з годинника;
- 8-канальний оптичний датчик допомагає відстежувати пульс та рівень кисню в крові;
- підтримує відстеження сну і стресу, а також всі стандартні спортивні режими;
- акумулятор 480 мАг, який може працювати до 10 днів при звичайному використанні та 3 дні в режимі eSIM;
- підтримка бездротової зарядки потужністю до 4,5 Вт.
Ціни та доступність Watch 4 Pro
- Honor Watch 4 Pro доступний у чорному, коричневому та темно-зеленому кольорах.
- Ціна стартує від 220 доларів за версію з силіконовим ремінцем.
- Версія зі шкіряним ремінцем коштуватиме на 27 доларів дорожче.
- Відкриті продажі в Китаї стартують 16 жовтня.
Раніше нові смартгодинники випустили Google та Xiaomi.
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