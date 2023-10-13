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Honor випустив стильний смартгодинник Watch 4 Pro з eSIM за 220 доларів

13 жовтня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Honor випустив стильний смартгодинник Watch 4 Pro з eSIM за 220 доларів
Honor Watch 4 Pro має стильний корпус з нержавійки. Фото: Honor
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Honor представив свій новітній смартгодинник Honor Watch 4 Pro, оснащений 1,5-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм з функцією Always-on Display, стильним корпусом з нержавіючої сталі та підтримкою eSIM з можливістю підключення до мережі LTE.

Про це повідомила GSMarena.

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Характеристики Watch 4 Pro

  • завантажується з MagicOS 7.2;
  • водонепроникність 5ATM робить його придатним для плавання в басейнах;
  • GPS, NFC та Bluetooth 5.2;
  • вбудований динамік та мікрофон для дзвінків з зап'ястя та трансляції музики на бездротові навушники прямо з годинника;
  • 8-канальний оптичний датчик допомагає відстежувати пульс та рівень кисню в крові;
  • підтримує відстеження сну і стресу, а також всі стандартні спортивні режими;
  • акумулятор 480 мАг, який може працювати до 10 днів при звичайному використанні та 3 дні в режимі eSIM;
  • підтримка бездротової зарядки потужністю до 4,5 Вт.
Фото: Honor

Ціни та доступність Watch 4 Pro

  • Honor Watch 4 Pro доступний у чорному, коричневому та темно-зеленому кольорах.
  • Ціна стартує від 220 доларів за версію з силіконовим ремінцем.
  • Версія зі шкіряним ремінцем коштуватиме на 27 доларів дорожче.
  • Відкриті продажі в Китаї стартують 16 жовтня.
Фото: Honor

Раніше нові смартгодинники випустили Google та Xiaomi.

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