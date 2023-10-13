Honor випустив стильний смартгодинник Watch 4 Pro з eSIM за 220 доларів

Honor Watch 4 Pro має стильний корпус з нержавійки. Фото: Honor

Honor представив свій новітній смартгодинник Honor Watch 4 Pro, оснащений 1,5-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм з функцією Always-on Display, стильним корпусом з нержавіючої сталі та підтримкою eSIM з можливістю підключення до мережі LTE.

Про це повідомила GSMarena.

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Характеристики Watch 4 Pro

завантажується з MagicOS 7.2;

водонепроникність 5ATM робить його придатним для плавання в басейнах;

GPS, NFC та Bluetooth 5.2;

вбудований динамік та мікрофон для дзвінків з зап'ястя та трансляції музики на бездротові навушники прямо з годинника;

8-канальний оптичний датчик допомагає відстежувати пульс та рівень кисню в крові;

підтримує відстеження сну і стресу, а також всі стандартні спортивні режими;

акумулятор 480 мАг, який може працювати до 10 днів при звичайному використанні та 3 дні в режимі eSIM;

підтримка бездротової зарядки потужністю до 4,5 Вт.

Фото: Honor

Ціни та доступність Watch 4 Pro

Honor Watch 4 Pro доступний у чорному, коричневому та темно-зеленому кольорах.

Ціна стартує від 220 доларів за версію з силіконовим ремінцем.

за версію з силіконовим ремінцем. Версія зі шкіряним ремінцем коштуватиме на 27 доларів дорожче.

дорожче. Відкриті продажі в Китаї стартують 16 жовтня.

Фото: Honor

Раніше нові смартгодинники випустили Google та Xiaomi.