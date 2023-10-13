Honor выпустил стильные смарт-часы Watch 4 Pro с eSIM за 220 долларов
13 октября 2023 19:45
Honor Watch 4 Pro имеет стильный корпус из нержавейки. Фото: Honor
Honor представил свой новейший смарт-часы Honor Watch 4 Pro, оснащенный 1,5-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с функцией Always-on Display, стильным корпусом из нержавеющей стали и поддержкой eSIM с возможностью подключения к сети LTE.
Об этом сообщила GSMarena.
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Характеристики Watch 4 Pro
- загружается с MagicOS 7.2;
- водонепроницаемость 5ATM делает его подходящим для плавания в бассейнах;
- GPS, NFC и Bluetooth 5.2;
- встроенный динамик и микрофон для звонков с запястья и трансляции музыки на беспроводные наушники прямо из часов;
- 8-канальный оптический датчик помогает отслеживать пульс и уровень кислорода в крови;
- поддерживает отслеживание сна и стресса, а также все стандартные спортивные режимы;
- аккумулятор 480 мАч, который может работать до 10 дней при обычном использовании и 3 дня в режиме eSIM;
- поддержка беспроводной зарядки мощностью до 4,5 Вт.
Цены и доступность Watch 4 Pro
- Honor Watch 4 Pro доступен в черном, коричневом и темно-зеленом цветах.
- Цена стартует от 220 долларов за версию с силиконовым ремешком.
- Версия с кожаным ремешком будет стоить на 27 долларов дороже.
- Открытые продажи в Китае стартуют 16 октября.
Ранее новые смарт-часы выпустили Google и Xiaomi.
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