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Huawei випустив новий флагманський смартфон Mate 60 Pro попри санкції США

5 вересня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Huawei Mate 60 Pro: вийшов новий флагманський смартфон попри санкції США
Mate 60 Pro на певний час став національною гордістю китайців. Фото: Huawei
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компанія Huawei без попередження та гучної презентації представила флагманський смартфон Mate 60 Pro. Китайські державні ЗМІ зобразили цей пристрій як технологічне диво, що принесло перемогу над санкціями США.

Про це повідомив Bloomberg.

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Смартфон став першим флагманом Huawei відтоді, як компанія втратила доступ до передових технологій виробництва мікросхем у 2020 році. Компанія досі зберігає мовчання щодо походження та можливостей чіпа в новому Mate 60 Pro, й Bloomberg не змогла перевірити достовірність цих повідомлень.

Хай там як, повідомляється, що Mate 60 Pro отримав власний чіпсет Kirin 9000s від своєї дочірньої компанії HiSilicon. На базі чіпа реалізовано підтримку дзвінків оператором супутникових послуг Tiantong.

Характеристики Mate 60 Pro

  • Діагональ 6,82″ з роздільною здатністю 2720×1260 пікселів, матриця LTPO OLED із частотою оновлення 120 Гц.
  • Має три отвори в екрані під селфі-камеру на 13 Мп та 3D-датчики для розпізнавання обличчя.
  • Захисне скло: Kunlun Glass 2.
  • Захист від пилу та вологи за стандартом IP68.
  • Основна камера: 50 МП (f/1,4-4,0, OIS).
  • Ширококутна оптика: 12 МП.
  • Телефото: 48 МП (f/3,0, OIS, зум 3,5).
  • Батарея на 5000 мАг.
  • Швидка провідною зарядкою на 88 Вт.
  • Бездротова зарядка на 50 Вт.

Mate 60 Pro з 12 ГБ /512 ГБ коштує 6999 юанів (35401 грн за актуальним курсом).

Раніше ми писали, що Honor випустить Magic V2 Lite, який стане найдешевшим складаним смартфоном. Також повідомляли, що вийшов бюджетний смартфон з величезною оперативкою та 1 ТБ пам'яті OnePlus Ace 2 Pro.

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