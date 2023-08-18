OnePlus Ace 2 Pro: бюджетний смартфон з величезною оперативкою та 1 ТБ пам'яті

OnePlus Ace 2 Pro об'єднує флагманські характеристики з відносно скромною ціною. Фото: OnePlus

OnePlus представила смартфон Ace 2 Pro, який поєднує флагманські функції з ціною середнього рівня. Йдеться насамперед про вражаючі обсяги пам'яті пристрою та потужність зарядки.

Про це написав Notebook Check

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OnePlus Ace 2 Pro працює на базі чипа Snapdragon 8 Gen 2 та акумулятора місткістю 5 000 мАг, який підтримує дротову зарядку потужністю до 150 Вт за допомогою комплектного зарядного пристрою SuperVOOC. Таку потужність зарядки не підтримують навіть більшість ноутбуків.

Інші характеристики Ace 2 Pro

Оперативка: до 24 ГБ.

Пам'ять: до 1 ТБ.

6,74-дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю 2 772 x 1 240 пікселів, піковою яскравістю 1 600 ніт та частотою оновлення 120 Гц.

Основна камера Sony IMX890 з 1/1,56-дюймовим сенсором, діафрагмою f/1.8, роздільною здатністю 50 МП.

Надширококутна камера на 8 МП з апертурою f/2.2, оптичним форматом 1/1.4-дюйма.

Фронтальні камери на 2 МП та 16 МП.

Де зекономили виробники OnePlus

Ace 2 Pro не надто переконливу задню пластикову панель та захисне скло Corning Gorilla Glass 5. До того ж Ace 2 Pro не має офіційного водонепроникного покриття, технології бездротової зарядки та задньої панелі LTPO для змінної частоти оновлення дисплея.

Але є додатковий плюс

Ace 2 Pro продемонстрував нову технологію сенсорного водовідштовхуючого екрана OnePlus. Вона дозволяє користуватися телефоном під дощем, або торкатися екрана мокрими пальцями без жодних обмежень.

Ціна OnePlus Ace 2 Pro

12 ГБ / 256 ГБ: 2999 юанів — приблизно 15201 грн за актуальним курсом;

16 ГБ / 512 ГБ: 3399 юанів — 20270 грн;

24 ГБ / 1 ТБ: 4006 юанів — 20306 грн.

Раніше ми писали, коли вийде та яким буде новий смартфон OnePlus 12. Також ми повідомляли, які бренди випустять смартфони з рекордною оперативкою.