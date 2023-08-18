Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow OnePlus Ace 2 Pro: бюджетний смартфон з величезною оперативкою та 1 ТБ пам'яті arrow

OnePlus Ace 2 Pro: бюджетний смартфон з величезною оперативкою та 1 ТБ пам'яті

18 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
OnePlus Ace 2 Pro: бюджетний смартфон з величезною оперативкою та 1 ТБ пам'яті
OnePlus Ace 2 Pro об'єднує флагманські характеристики з відносно скромною ціною. Фото: OnePlus
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

OnePlus представила смартфон Ace 2 Pro, який поєднує флагманські функції з ціною середнього рівня. Йдеться насамперед про вражаючі обсяги пам'яті пристрою та потужність зарядки.

Про це написав Notebook Check

Читайте також:

OnePlus Ace 2 Pro працює на базі чипа Snapdragon 8 Gen 2 та акумулятора місткістю 5 000 мАг, який підтримує дротову зарядку потужністю до 150 Вт за допомогою комплектного зарядного пристрою SuperVOOC. Таку потужність зарядки не підтримують навіть більшість ноутбуків.

Інші характеристики Ace 2 Pro

  • Оперативка: до 24 ГБ.
  • Пам'ять: до 1 ТБ.
  • 6,74-дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю 2 772 x 1 240 пікселів, піковою яскравістю 1 600 ніт та частотою оновлення 120 Гц.
  • Основна камера Sony IMX890 з 1/1,56-дюймовим сенсором, діафрагмою f/1.8, роздільною здатністю 50 МП.
  • Надширококутна камера на 8 МП з апертурою f/2.2, оптичним форматом 1/1.4-дюйма.
  • Фронтальні камери на 2 МП та 16 МП.

Де зекономили виробники OnePlus

Ace 2 Pro не надто переконливу задню пластикову панель та захисне скло Corning Gorilla Glass 5. До того ж Ace 2 Pro не має офіційного водонепроникного покриття, технології бездротової зарядки та задньої панелі LTPO для змінної частоти оновлення дисплея.

Але є додатковий плюс

Ace 2 Pro продемонстрував нову технологію сенсорного водовідштовхуючого екрана OnePlus. Вона дозволяє користуватися телефоном під дощем, або торкатися екрана мокрими пальцями без жодних обмежень.

Ціна OnePlus Ace 2 Pro

  • 12 ГБ / 256 ГБ: 2999 юанів — приблизно 15201 грн за актуальним курсом;
  • 16 ГБ / 512 ГБ: 3399 юанів — 20270 грн;
  • 24 ГБ / 1 ТБ: 4006 юанів — 20306 грн.

Раніше ми писали, коли вийде та яким буде новий смартфон OnePlus 12. Також ми повідомляли, які бренди випустять смартфони з рекордною оперативкою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Головні новини України 18 серпня: замах на заступника голови ДПС та мобілізація чоловіків

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз