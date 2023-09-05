Huawei Mate 60 Pro: вышел новый флагманский смартфон, несмотря на санкции США

Mate 60 Pro на время стал национальной гордостью китайцев. Фото: Huawei

Компания Huawei без уведомления и громкой презентации представила флагманский смартфон Mate 60 Pro. Китайские государственные СМИ изобразили это устройство как технологическое чудо, принесшее победу над санкциями США.

Об этом сообщил Bloomberg.

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Смартфон стал первым флагманом Huawei с тех пор, как компания потеряла доступ к передовым технологиям производства микросхем в 2020 году. Компания до сих пор хранит молчание о происхождении и возможностях чипа в новом Mate 60 Pro и Bloomberg не смогла проверить достоверность этих сообщений.

Как бы то ни было, сообщается, что Mate 60 Pro получил собственный чипсет Kirin 9000s от своей дочерней компании HiSilicon. На базе чипа реализована поддержка звонков оператором спутниковых услуг Tiantong.

Характеристики Mate 60 Pro

Диагональ 6,82″ с разрешением 2720×1260 пикселей, матрица LTPO OLED с частотой обновления 120 Гц.

Имеет три отверстия в экране под селфи-камеру на 13 Мп и 3D-датчики для распознавания лица.

Защитное стекло: Kunlun Glass 2.

Защита от пыли и влаги по стандарту IP68.

Основная камера: 50 МП (f/1,4-4,0, OIS).

Широкоугольная оптика: 12 МП.

Телефото: 48 МП (f/3,0, OIS, зум 3,5).

Батарея на 5000 мАч.

Быстрая проводная зарядка на 88 Вт.

Беспроводная зарядка на 50 Вт.

Mate 60 Pro с 12 ГБ /512 ГБ стоит 6999 юаней (35401 грн по актуальному курсу) .

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