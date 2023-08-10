Huawei Mate 60: характеристики та ціни

Компанія Huawei не поспішає розкривати подробиці смартфона Mate 60. Фото: A4-Nieuws

Huawei, за чутками, планує представити нову серію смартфонів Mate 60 вже у вересні. Поки що компанія надійно береже таємниці нового пристрою, але деякі витоки все ж таки існують.

Про це написав Tech Advisor

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У Twitter з'явився пост від @RODENT950, який демонструє новий дизайн модуля камери, в якому посередині розміщена смужка. Це просто естетичне рішення, чи смужка має інше призначення, наразі невідомо.

Рендер Huawei Mate 60 від інсайдера Rodent950.

Коли вийде Mate 60

Чутки про вересень не здаються неймовірними. Адже моделі серії Mate 50 були випущені саме у вересні 2022 року в Китаї. І з трьох моделей лише Huawei Mate 50 Pro потрапила в Європу через кілька місяців.

Ціна на серію Mate 60

Ціни на серію Mate 50 під час дебюту в Китаї:

Mate 50 — близько 695 дол;

Mate 50 Pro — близько 1085 дол;

Mate 50 RS Porsche edition — близько 1800 дол.

Коли Pro нарешті потрапив до Великої Британії та Європи, Mate 50 Pro коштував приблизно 1539 дол. З огляду на світову економічну кризу, навряд ціни на серію Mate 60 будуть вище.

Характеристики Mate 60

Huawei не робила анонсів про нові моделі, тому не має жодних підтверджених деталей у специфікаціях. Але були цікаві чутки.

Huawei збирається використовувати область у формі таблетки для розміщення фронтальних камер, подібно до Dynamic Island на iPhone 14 Pro та 14 Pro Max.

Ймовірно, смартфон буде оснащений 13-МП надширококутною камерою з діафрагмою f/2.4 і сенсором ToF для розблокування обличчям.

Можливо одна модель серії буде мати Snapdragon 8 Gen 2, а інша — чіпсет, розроблений Huawei на замовлення.

Раніше ми писали, що Infinix випускає новий смартфон для геймерів. Також публікували рейтинг смартфонів для фотографування у 2023 році.