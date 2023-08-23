Як купити вживаний смартфон та не пошкодувати про це

Ретельно перевірте вживаний смартфон перед покупкою. Фото: vsim.ua

Коли ви купуєте вживаний смартфон, експерти радять звернути увагу на 10 основних параметрів вашого майбутнього приладу. Якщо ви не хочете швидко розчаруватися у свіжому придбанні.

Про це написали Patrioty.

Читайте також:

Характеристики оригінального смартфона

Google Play та AppStore мають програму AIDA 64. Вона покаже, ви купуєте оригінал або підробку. Також можна дізнатися, який процесор встановлений у телефоні.

Роздивіться роз'єми

Роз'єми, місця кріплення, гнізда для зарядки та навушників не мають бути окисленими або сірими.

Дослідить лоток для сім-карти

Всі телефони мають мітку, що сигналізує про потрапляння води всередину. Поширене біле маркування, яке при намочуванні забарвлюється червоним (наприклад, в iPhone).

Перевірка підключення Wi-Fi

Необхідно пересвідчитися, що на пристрої не існує апаратних проблем з підключенням смартфона до мережі Інтернет.

Зателефонуйте на смартфон

Це робиться для оцінки роботи динаміку мікрофонів та якості приймання сигналу.

Перевірка роботи камери

Зробіть кілька знімків, наводячи фокуси на різні об'єкти. Огляньте лінзи камери на наявність подряпин.

Перевірка сторонніх шумів

Увімкніть динамік на максимум — не має бути сторонніх шумів та різних потріскувань.

Перевірка підключення живлення

Візьміть із собою павербанк та перевірте, як він підключається до смартфона.

Перевірка місткості акумулятора

Після кількох років експлуатації вони починають швидко розряджатися. Простіше за все це зробити за допомогою системної утиліти. Введіть багатозначний код в меню виклику : *#*#4636#*#*. Потім у вікні, що з'явилося, треба зайти в меню "Інформація про батарею", де будуть позначені усі основні характеристики акумулятора, зокрема його поточний стан.

Перевірка комплектуючих iPhone

Якщо ви купуєте iPhone, можна перевірити з iOS 15.2., чи змінювалися комплектуючі. Маршрут: Налаштування / Основні / Про цей пристрій. На моделях iPhone XR, XS, XS Max та до iPhone SE 2020 можна дізнатися про заміну АКБ. На iPhone 11-ї серії буде видно, чи змінювався акумулятор або дисплей, а на iPhone 12 та iPhone 13 — відомості про заміну батареї, екрану та камери.

Раніше Sony заявила, що попит на смартфони відновиться не раніше 2024 року. Також ми писали, чому не можна тримати смартфон у кишені.