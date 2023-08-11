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Sony вважає, що попит на смартфони відновиться не раніше 2024 року

11 серпня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Sony Group Corp: попит на смартфони відновиться не раніше 2024 року
Цього року Sony Group Corp створили проблеми для iPhone 15. Фото: tehnolyuks.com.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Sony Group Corp — головний постачальник датчиків камер для смартфонів. Після аналізу попиту на гаджети в Китаї та США компанія очікує відновлення ринку смартфонів не раніше наступного року.

Про це повідомив Bloomberg.

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Ринки Китаю та США не відновлюються

"Відновлення ринку смартфонів у Китаї відбувається повільніше, ніж ми очікували, а умови на ринку США погіршуються. Ми очікували, що ринок смартфонів почне відновлюватися з другої половини цього фінансового року, але тепер ми вважаємо, що цього не станеться щонайменше до наступного року", – заявив старший генеральний менеджер з фінансів Sony Садахіко Хаякава.

Sony створили проблеми для iPhone 15

Раніше проблеми з випуском датчиків для камер Sony створили проблеми для виробництва iPhone 15.

"Кронштейн датчика зображення викликає велике занепокоєння. Бізнес отримує високий попутний вітер від обмінних курсів, але підрозділ не зміг отримати прибуток", – зазначив сказав аналітик Morningstar Казунорі Іто.

Раніше ми писали, що Apple працює над створенням штучного інтелекту. Також в мережі показали, як виглядатиме новий iPhone 15.

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