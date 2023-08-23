Как купить б/у смартфон и не пожалеть об этом

Тщательно проверьте подержанный смартфон перед покупкой. Фото: vsim.ua

Когда вы покупаете б/у смартфон, эксперты советуют обратить внимание на 10 основных параметров вашего будущего прибора. Если вы не хотите быстро разочароваться в новом приобретении.

Об этом пишет Patrioty.

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Характеристики оригинального смартфона

Google Play и AppStore имеют программу AIDA 64. Она покажет, вы приобретаете оригинал или подделку. Можно также узнать, какой процессор установлен в телефоне.

Рассмотрите разъемы

Разъемы, места крепления, гнезда для зарядки и наушников не должны быть окисленными или серыми.

Исследуйте лоток для сим-карты

Все телефоны имеют метку, сигнализирующую о попадании воды внутрь. Распространена белая маркировка, которая при намачивании окрашивается красным (например, в iPhone).

Проверка подключения Wi-Fi

Необходимо убедиться, что на устройстве нет аппаратных проблем с подключением смартфона к сети Интернет.

Позвоните на смартфон

Это делается для оценки работы динамика микрофонов и качества приема сигнала.

Проверка работы камеры

Сделайте несколько снимков, наводя фокусы на разные объекты. Осмотрите линзы камеры на наличие царапин.

Проверка посторонних шумов

Включите динамик на максимум — не должно быть посторонних шумов и потрескивания.

Проверка подключения питания

Возьмите с собой повербанк и проверьте, как он подключается к смартфону.

Проверка емкости аккумулятора

После нескольких лет эксплуатации они начинают быстро разряжаться. Проще всего это сделать с помощью системной утилиты. Введите многозначный код в меню вызова: *#*#4636#*#*. Затем в появившемся окне нужно зайти в раздел "Информация о батарее", где будут обозначены все основные характеристики аккумулятора, в частности его текущее состояние.

Проверка комплектующих iPhone

Если вы покупаете iPhone, можно проверить с iOS 15.2., изменялись ли комплектующие. Маршрут: Настройки / Основные / Об устройстве. На моделях iPhone XR, XS, XS Max и iPhone SE 2020 можно узнать о замене АКБ. На iPhone 11-й серии будет видно, изменялся ли аккумулятор или дисплей, а на iPhone 12 и iPhone 13 сведения о замене батареи, экрана и камеры.

Ранее Sony заявила, что спрос на смартфоны возобновится не раньше 2024 года. Также мы писали, почему нельзя держать смартфон в кармане.