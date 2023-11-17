Три лайфхаки: як поліпшити якість сигналу мобільного зв'язку на смартфоні

Підвищити якість мобільного зв'язку самостійно досить нескладно. Фото: freepik

Мобільний сигнал може зникати через перевантаження мережі, або віддаленості від вежі стільникового зв'язку. Але часто проблема ховається в самому телефоні.

Про це написав ITechua.

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Щоб поліпшити сигнал мобільного зв'язку спробуйте кілька простих методів.

1. Вимкніть непотрібні служби

Спочатку спробуйте відключити служби, якими ви не користуєтеся в це момент, зокрема, функції передачі:

Bluetooth;

NFC;

Wi-Fi.

Це миттєво поліпшить сигнал мобільного зв’язку, позаяк ці функції можуть сповільнювати роботу мережі.

Ви побачите покращення, коли після відключення цих сервісів перевірите якість стільникового сигналу.

2. Оновлення ПЗ

Перевірте наявність оновлень програмного забезпечення. Адже пристрій без оновлень системного ПЗ перебуває під загрозою низки технічних проблем, які якраз їх розв'язують.

Якщо навіть за автоматичного режиму завантаження та встановлення ПЗ, цього не відбувається, перейдіть до налаштувань та перевірте вручну наявність оновлень та встановіть їх, якщо цього ще не було зроблено.

3. Перевантаження

Перевантаження стільникової мережі трапляються не часто, але якість зв’язку може втрачатися через віддаленість до базової станції, особливості рельєфу місцевість, або щільності забудови. Спробуйте залишити масове скупчення людей, це має поліпшити мобільний зв’язок.

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