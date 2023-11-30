Лайфхак: как ускорить работу смартфона нажатием одной кнопки

Просто останавливайте приложения, которыми не часто пользуетесь. Фото автора.

Известно, что для ускорения работы смартфона нужно удалить ненужные приложения, выключить автоматическое обновление программ и периодически чистить память смартфона. Но есть еще один простой метод длительностью в несколько секунд.

Об этом сообщил ITechua.

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Что нужно сделать

Зайдите в настройки телефона.

Выберите "Приложения" (или "Программы").

Выберите одну из нужных программ, но которую вы не часто используете.

Нажмите кнопку "Остановить".

Повторите те же действия для других приложений, которыми вы почти не пользуетесь.

В результате эти приложения прекратят потребление ресурсов памяти смартфона.

Конечно программы, которыми вы часто пользуетесь, останавливать вручную не стоит, так как это может сказаться на их функционировании.

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