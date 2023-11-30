Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow Как ускорить работу смартфона нажатием одной кнопки — лайфхак arrow

Как ускорить работу смартфона нажатием одной кнопки — лайфхак

30 ноября 2023 20:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Лайфхак: как ускорить работу смартфона нажатием одной кнопки
Просто останавливайте приложения, которыми не часто пользуетесь. Фото автора.
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Известно, что для ускорения работы смартфона нужно удалить ненужные приложения, выключить автоматическое обновление программ и периодически чистить память смартфона. Но есть еще один простой метод длительностью в несколько секунд.

Об этом сообщил ITechua.

Читайте также:

Что нужно сделать

  • Зайдите в настройки телефона.
  • Выберите "Приложения" (или "Программы").
  • Выберите одну из нужных программ, но которую вы не часто используете.
  • Нажмите кнопку "Остановить".
  • Повторите те же действия для других приложений, которыми вы почти не пользуетесь.

В результате эти приложения прекратят потребление ресурсов памяти смартфона.

Конечно программы, которыми вы часто пользуетесь, останавливать вручную не стоит, так как это может сказаться на их функционировании.

Ранее мы писали, как улучшить качество сигнала мобильной связи на смартфоне. Также сообщалось, как пользоваться телефоном, чтобы он пережил холод.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Актуальное по теме