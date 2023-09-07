Як в iPhone: вийшов бюджетний смартфон ZTE Axon 50 Lite з потрійною камерою

Axon 50 Lite доступний у трьох кольорах. Фото: gizmochina.com

Китайська компанія ZTE випустила смартфон Axon 50 Lite. Пристрій має FHD+ дисплей, потрійну 50-мегапіксельну камеру, акумулятор місткістю 5000 мАг, тонкий дизайн та коштує 250 доларів.

Про це повідомила Gizmochina.

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Характеристики ZTE Axon 50 Lite

6,6-дюймова IPS РК-панель з краплеподібним вирізом.

Роздільна здатність Full HD+ 2408 x 1080 пікселів, співвідношення сторін 20:9.

Працює під управлінням Android 13, на яку накладено власний інтерфейс MyOS UI від ZTE.

Розміри: 169,96 x 76,1 x 8,4 мм.

Камери: 8 МП для селфі, основна 50 МП з діафрагмою f/1.8, пара 2 МП для макрозйомки та зйомки з глибини.

Невідомий 8-ядерний процесор, який працює на частоті 1,6 ГГц.

4 ГБ оперативки, 10 ГБ віртуальної оперативки та 256 ГБ пам'яті.

Акумулятор місткістю 5000 мАг.

Швидка зарядка 22,5 Вт.

Дві SIM-карти.

5G.

Дводіапазонний Wi-Fi.

Bluetooth 5.2.

GPS.

Порт USB-C.

Сканер відбитків пальців на бічній панелі.

3,5-мм аудіо роз'єм.

Раніше ми писали, що Honor випустить Magic V2 Lite, який стане найдешевшим складаним смартфоном. Також повідомляли, що вийшов бюджетний смартфон з величезною оперативкою та 1 ТБ пам'яті OnePlus Ace 2 Pro.