Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow Як в iPhone: вийшов бюджетний смартфон ZTE Axon 50 Lite з потрійною камерою arrow

Як в iPhone: вийшов бюджетний смартфон ZTE Axon 50 Lite з потрійною камерою

7 вересня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Як в iPhone: вийшов бюджетний смартфон ZTE Axon 50 Lite з потрійною камерою
Axon 50 Lite доступний у трьох кольорах. Фото: gizmochina.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Китайська компанія ZTE випустила смартфон Axon 50 Lite. Пристрій має FHD+ дисплей, потрійну 50-мегапіксельну камеру, акумулятор місткістю 5000 мАг, тонкий дизайн та коштує 250 доларів.

Про це повідомила Gizmochina.

Читайте також:

Характеристики ZTE Axon 50 Lite

  • 6,6-дюймова IPS РК-панель з краплеподібним вирізом.
  • Роздільна здатність Full HD+ 2408 x 1080 пікселів, співвідношення сторін 20:9.
  • Працює під управлінням Android 13, на яку накладено власний інтерфейс MyOS UI від ZTE.
  • Розміри: 169,96 x 76,1 x 8,4 мм.
  • Камери: 8 МП для селфі, основна 50 МП з діафрагмою f/1.8, пара 2 МП для макрозйомки та зйомки з глибини.
  • Невідомий 8-ядерний процесор, який працює на частоті 1,6 ГГц.
  • 4 ГБ оперативки, 10 ГБ віртуальної оперативки та 256 ГБ пам'яті.
  • Акумулятор місткістю 5000 мАг.
  • Швидка зарядка 22,5 Вт.
  • Дві SIM-карти.
  • 5G.
  • Дводіапазонний Wi-Fi.
  • Bluetooth 5.2.
  • GPS.
  • Порт USB-C.
  • Сканер відбитків пальців на бічній панелі.
  • 3,5-мм аудіо роз'єм.

Раніше ми писали, що Honor випустить Magic V2 Lite, який стане найдешевшим складаним смартфоном. Також повідомляли, що вийшов бюджетний смартфон з величезною оперативкою та 1 ТБ пам'яті OnePlus Ace 2 Pro.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз