Як в iPhone: вийшов бюджетний смартфон ZTE Axon 50 Lite з потрійною камерою
7 вересня 2023 20:40
Axon 50 Lite доступний у трьох кольорах. Фото: gizmochina.com
Китайська компанія ZTE випустила смартфон Axon 50 Lite. Пристрій має FHD+ дисплей, потрійну 50-мегапіксельну камеру, акумулятор місткістю 5000 мАг, тонкий дизайн та коштує 250 доларів.
Про це повідомила Gizmochina.
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Характеристики ZTE Axon 50 Lite
- 6,6-дюймова IPS РК-панель з краплеподібним вирізом.
- Роздільна здатність Full HD+ 2408 x 1080 пікселів, співвідношення сторін 20:9.
- Працює під управлінням Android 13, на яку накладено власний інтерфейс MyOS UI від ZTE.
- Розміри: 169,96 x 76,1 x 8,4 мм.
- Камери: 8 МП для селфі, основна 50 МП з діафрагмою f/1.8, пара 2 МП для макрозйомки та зйомки з глибини.
- Невідомий 8-ядерний процесор, який працює на частоті 1,6 ГГц.
- 4 ГБ оперативки, 10 ГБ віртуальної оперативки та 256 ГБ пам'яті.
- Акумулятор місткістю 5000 мАг.
- Швидка зарядка 22,5 Вт.
- Дві SIM-карти.
- 5G.
- Дводіапазонний Wi-Fi.
- Bluetooth 5.2.
- GPS.
- Порт USB-C.
- Сканер відбитків пальців на бічній панелі.
- 3,5-мм аудіо роз'єм.
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