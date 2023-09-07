Как у iPhone: вышел бюджетный смартфон ZTE Axon 50 Lite с тройной камерой

Axon 50 Lite доступен в трех цветах. Фото: gizmochina.com

Китайская компания ZTE выпустила смартфон Axon 50 Lite. Устройство имеет FHD+ дисплей, тройную 50-мегапиксельную камеру, аккумулятор емкостью 5000 мАч, тонкий дизайн и стоит 250 долларов.

Об этом сообщила Gizmochina.

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Характеристики ZTE Axon 50 Lite

6,6-дюймовая IPS ЖК-панель с каплевидным вырезом.

Разрешение Full HD+ 2408 x 1080 пикселей, соотношение сторон 20:9.

Работает под управлением Android 13, на которую наложен свой интерфейс MyOS UI от ZTE.

Размеры: 169,96 x 76,1 x 8,4 мм.

Камеры: 8 МП для селфи, основная 50 МП с диафрагмой f/1.8, пара 2 МП для макросъемки и глубины съемки.

Неизвестен 8-ядерный процессор, работающий на частоте 1,6 ГГц.

4 ГБ оперативки, 10 ГБ виртуальной оперативки и 256 ГБ памяти.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Быстрая зарядка 22,5 Вт.

Две SIM-карты.

5G.

Двухдиапазонный Wi-Fi.

Bluetooth 5.2.

GPS.

Порт USB-C.

Сканер отпечатков пальцев на боковой панели.

3,5-мм аудио разъем.

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