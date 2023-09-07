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Как у iPhone: вышел бюджетный смартфон ZTE Axon 50 Lite с тройной камерой

7 сентября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Как у iPhone: вышел бюджетный смартфон ZTE Axon 50 Lite с тройной камерой
Axon 50 Lite доступен в трех цветах. Фото: gizmochina.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Китайская компания ZTE выпустила смартфон Axon 50 Lite. Устройство имеет FHD+ дисплей, тройную 50-мегапиксельную камеру, аккумулятор емкостью 5000 мАч, тонкий дизайн и стоит 250 долларов.

Об этом сообщила Gizmochina.

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Характеристики ZTE Axon 50 Lite

  • 6,6-дюймовая IPS ЖК-панель с каплевидным вырезом.
  • Разрешение Full HD+ 2408 x 1080 пикселей, соотношение сторон 20:9.
  • Работает под управлением Android 13, на которую наложен свой интерфейс MyOS UI от ZTE.
  • Размеры: 169,96 x 76,1 x 8,4 мм.
  • Камеры: 8 МП для селфи, основная 50 МП с диафрагмой f/1.8, пара 2 МП для макросъемки и глубины съемки.
  • Неизвестен 8-ядерный процессор, работающий на частоте 1,6 ГГц.
  • 4 ГБ оперативки, 10 ГБ виртуальной оперативки и 256 ГБ памяти.
  • Аккумулятор емкостью 5000 мАч.
  • Быстрая зарядка 22,5 Вт.
  • Две SIM-карты.
  • 5G.
  • Двухдиапазонный Wi-Fi.
  • Bluetooth 5.2.
  • GPS.
  • Порт USB-C.
  • Сканер отпечатков пальцев на боковой панели.
  • 3,5-мм аудио разъем.

Ранее мы писали, что Honor выпустит Magic V2 Lite, который станет самым дешевым складным смартфоном. Также сообщалось, что вышел бюджетный смартфон с огромной оперативной память и 1 ТВ памяти OnePlus Ace 2 Pro.

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