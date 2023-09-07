Как у iPhone: вышел бюджетный смартфон ZTE Axon 50 Lite с тройной камерой
7 сентября 2023 20:40
Axon 50 Lite доступен в трех цветах. Фото: gizmochina.com
Китайская компания ZTE выпустила смартфон Axon 50 Lite. Устройство имеет FHD+ дисплей, тройную 50-мегапиксельную камеру, аккумулятор емкостью 5000 мАч, тонкий дизайн и стоит 250 долларов.
Об этом сообщила Gizmochina.
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Характеристики ZTE Axon 50 Lite
- 6,6-дюймовая IPS ЖК-панель с каплевидным вырезом.
- Разрешение Full HD+ 2408 x 1080 пикселей, соотношение сторон 20:9.
- Работает под управлением Android 13, на которую наложен свой интерфейс MyOS UI от ZTE.
- Размеры: 169,96 x 76,1 x 8,4 мм.
- Камеры: 8 МП для селфи, основная 50 МП с диафрагмой f/1.8, пара 2 МП для макросъемки и глубины съемки.
- Неизвестен 8-ядерный процессор, работающий на частоте 1,6 ГГц.
- 4 ГБ оперативки, 10 ГБ виртуальной оперативки и 256 ГБ памяти.
- Аккумулятор емкостью 5000 мАч.
- Быстрая зарядка 22,5 Вт.
- Две SIM-карты.
- 5G.
- Двухдиапазонный Wi-Fi.
- Bluetooth 5.2.
- GPS.
- Порт USB-C.
- Сканер отпечатков пальцев на боковой панели.
- 3,5-мм аудио разъем.
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