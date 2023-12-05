Як уникнути стеження за вами на смартфонах з Android

Стеження смартфона можна відключити. Фото: kurs.com.ua

Усі смартфони відстежують та прослуховують своїх власників. Завдяки таким налаштуванням Google, соцмережі рекламують для вас товари, про які ви говорили або шукали в інтернеті.

Про це написав Styler.

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Якщо вам не подобається подібне втручання в особисте життя, відстеження на телефоні можна вимкнути самотужки.

Зайдіть до "Налаштувань" та перейдіть до розділу Google.

Торкніться трьох крапок у верхньому правому куті та оберіть "Використання та діагностика".

Увімкніть "Відстеження активності"

Google припинить надсилати інформацію про використання вашого телефону.

У "Налаштуваннях" перейдіть до розділу "Мова та введення".

Торкніться трьох крапок у верхньому правому куті й знову оберіть "Налаштування".

Слід прибрати прапорці з пунктів "Надсилати статистику", "Персоналізувати для вас" та "Покращити для всіх".

Google Keyboard більше не надсилатиме інформацію про те, що ви вводите.

В розділі "Мова та введення" оберіть "Перетворення тексту в мовлення".

Знову натисніть на три крапки у верхньому правому куті та виберіть "Налаштування".

Вимкніть перемикач "Анонімний звіт про перетворення тексту на мову".

Google припинить надсилати інформацію про вашу мову на мікрофон.

У фіналі перезавантажте телефон, тоді нові налаштування почнуть працювати.

Раніше ми писали, як дізнатися, що ваш телефон прослуховується. Також повідомляли головні ознаки того, що на ваш смартфон вже підсадили віруси.