Як уникнути стеження за вами на смартфонах з Android

Як вимкнути функції стеження за вами на смартфонах з Android
Усі смартфони відстежують та прослуховують своїх власників. Завдяки таким налаштуванням Google, соцмережі рекламують для вас товари, про які ви говорили або шукали в інтернеті.
Про це написав Styler.
Якщо вам не подобається подібне втручання в особисте життя, відстеження на телефоні можна вимкнути самотужки.
- Зайдіть до "Налаштувань" та перейдіть до розділу Google.
- Торкніться трьох крапок у верхньому правому куті та оберіть "Використання та діагностика".
- Увімкніть "Відстеження активності"
Google припинить надсилати інформацію про використання вашого телефону.
- У "Налаштуваннях" перейдіть до розділу "Мова та введення".
- Торкніться трьох крапок у верхньому правому куті й знову оберіть "Налаштування".
- Слід прибрати прапорці з пунктів "Надсилати статистику", "Персоналізувати для вас" та "Покращити для всіх".
Google Keyboard більше не надсилатиме інформацію про те, що ви вводите.
- В розділі "Мова та введення" оберіть "Перетворення тексту в мовлення".
- Знову натисніть на три крапки у верхньому правому куті та виберіть "Налаштування".
- Вимкніть перемикач "Анонімний звіт про перетворення тексту на мову".
Google припинить надсилати інформацію про вашу мову на мікрофон.
У фіналі перезавантажте телефон, тоді нові налаштування почнуть працювати.
Раніше ми писали, як дізнатися, що ваш телефон прослуховується. Також повідомляли головні ознаки того, що на ваш смартфон вже підсадили віруси.
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