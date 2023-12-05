Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow Как отключить функции слежки за вами на смартфонах с Android arrow

Как отключить функции слежки за вами на смартфонах с Android

5 декабря 2023 16:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Как избежать слежки за вами на смартфонах с Android
Слежение смартфона можно отключить. Фото: kurs.com.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Все смартфоны отслеживают и прослушивают своих владельцев. Благодаря таким настройкам Google, соцсети рекламируют для вас товары, о которых вы говорили или искали в интернете.

Об этом написал Styler.

Читайте также:

Если вам не нравится подобное вмешательство в личную жизнь, отслеживание на телефоне можно отключить самостоятельно.

  • Зайдите в "Настройки" и перейдите в раздел Google.
  • Коснитесь трех точек в правом верхнем углу и выберите "Использование и диагностика".
  • Включите "Отслеживание активности"

Google перестанет передавать информацию об использовании телефона.

  • В разделе "Настройки" перейдите в раздел "Язык и ввод".
  • Коснитесь трех точек в правом верхнем углу и снова выберите "Настройки".
  • Следует убрать флажки из пунктов "Отправлять статистику", "Персонализировать для вас" и "Улучшить для всех".

Google Keyboard больше не будет передавать информацию о том, что вы вводите.

  • В разделе "Язык и ввод" выберите "Преобразование текста в речь".
  • Снова нажмите три точки в верхнем правом углу и выберите "Настройки".
  • Выключите переключатель "Анонимный отчет о преобразовании текста в язык".

Google перестанет передавать информацию о вашем языке на микрофон.

В финале перезагрузите телефон, тогда новые настройки заработают.

Ранее мы писали, как узнать, что ваш телефон прослушивается. Также сообщалось о главных признаках того, что на ваш смартфон уже подсадили вирусы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации - 80x80

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме