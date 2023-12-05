Как избежать слежки за вами на смартфонах с Android

Слежение смартфона можно отключить. Фото: kurs.com.ua

Все смартфоны отслеживают и прослушивают своих владельцев. Благодаря таким настройкам Google, соцсети рекламируют для вас товары, о которых вы говорили или искали в интернете.

Об этом написал Styler.

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Если вам не нравится подобное вмешательство в личную жизнь, отслеживание на телефоне можно отключить самостоятельно.

Зайдите в "Настройки" и перейдите в раздел Google.

Коснитесь трех точек в правом верхнем углу и выберите "Использование и диагностика".

Включите "Отслеживание активности"

Google перестанет передавать информацию об использовании телефона.

В разделе "Настройки" перейдите в раздел "Язык и ввод".

Коснитесь трех точек в правом верхнем углу и снова выберите "Настройки".

Следует убрать флажки из пунктов "Отправлять статистику", "Персонализировать для вас" и "Улучшить для всех".

Google Keyboard больше не будет передавать информацию о том, что вы вводите.

В разделе "Язык и ввод" выберите "Преобразование текста в речь".

Снова нажмите три точки в верхнем правом углу и выберите "Настройки".

Выключите переключатель "Анонимный отчет о преобразовании текста в язык".

Google перестанет передавать информацию о вашем языке на микрофон.

В финале перезагрузите телефон, тогда новые настройки заработают.

Ранее мы писали, как узнать, что ваш телефон прослушивается. Также сообщалось о главных признаках того, что на ваш смартфон уже подсадили вирусы.