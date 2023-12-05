Как избежать слежки за вами на смартфонах с Android

Как отключить функции слежки за вами на смартфонах с Android
Все смартфоны отслеживают и прослушивают своих владельцев. Благодаря таким настройкам Google, соцсети рекламируют для вас товары, о которых вы говорили или искали в интернете.
Об этом написал Styler.
Если вам не нравится подобное вмешательство в личную жизнь, отслеживание на телефоне можно отключить самостоятельно.
- Зайдите в "Настройки" и перейдите в раздел Google.
- Коснитесь трех точек в правом верхнем углу и выберите "Использование и диагностика".
- Включите "Отслеживание активности"
Google перестанет передавать информацию об использовании телефона.
- В разделе "Настройки" перейдите в раздел "Язык и ввод".
- Коснитесь трех точек в правом верхнем углу и снова выберите "Настройки".
- Следует убрать флажки из пунктов "Отправлять статистику", "Персонализировать для вас" и "Улучшить для всех".
Google Keyboard больше не будет передавать информацию о том, что вы вводите.
- В разделе "Язык и ввод" выберите "Преобразование текста в речь".
- Снова нажмите три точки в верхнем правом углу и выберите "Настройки".
- Выключите переключатель "Анонимный отчет о преобразовании текста в язык".
Google перестанет передавать информацию о вашем языке на микрофон.
В финале перезагрузите телефон, тогда новые настройки заработают.
Ранее мы писали, как узнать, что ваш телефон прослушивается. Также сообщалось о главных признаках того, что на ваш смартфон уже подсадили вирусы.
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