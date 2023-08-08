Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow Какими будут смарт-часы Google Pixel Watch 2: новые утечки информации arrow

Какими будут смарт-часы Google Pixel Watch 2: новые утечки информации

8 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Google Pixel Watch 2: какими будут смарт-часы
Google Pixel Watch первого поколения хватало максимум на 24 часа автономной работы. Фото: engadget
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Google Pixel Watch 2 может дебютировать в 2023 году со значительным обновлением. Вероятно, он решит главную проблему предыдущей модели — крайне ограниченное время автономной работы.

Все слухи и утечки о новых смарт-часах Google собрал Pocketnow.

Читайте также:

Более мощный чип

Поговаривают, что Google Pixel 2 будет работать на базе чипсета Snapdragon W5 Gen 1. Предыдущие часы Pixel Watch были оснащены процессором Exynos 9100 производства Samsung, который работал неплохо, но был не лучшим. Новая модель будет предлагать лучшую энергоэффективность, большую производительность, Bluetooth 5.3. и др.

Улучшенная панель дисплея

Pixel Watch первого поколения критиковали за большие рамки и маленький дисплей. Ожидается, что Google поставит на новые смарт-часы ту же 1,2-дюймовую OLED-панель с разрешением 384 на 384, но с улучшенной яркостью, цветом и скоростью отклика. Новый дисплей также может улучшить время автономной работы, ведь он потребляет меньше энергии.

Сверхширокополосная связь (UWB)

В Pixel Watch 2 может появиться UWB, позволяющая пользователям точно определять местонахождение других устройств. Эта же технология используется для хранения автомобильных ключей, поддерживаемых Volkswagen, GM, Hyundai и BMW. Эта функция может позволить вам разблокировать автомобиль и использовать его без телефона или ключей.

Большая батарея

Смарт-часы Pixel Watch 2 украсят элементом на 306 мАч, по сравнению с 294 мАч в первом поколении.

Новые функции

Pixel Watch 2 будет работать под управлением Wear OS 4 на Android 13. Новая операционная система предложит дополнительные функции. Также смарт-часы будут поддерживать бесперебойное обновление.

Ранее мы сообщали, чем Samsung Galaxy Watch 6 будет отличаться от предыдущих моделей. Также писали, смарт-часы Apple Watch Ultra будут существенно изменены.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Мобилизация по телефону: автор скандального закона рассказал эксклюзивные детали

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз