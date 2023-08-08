Google Pixel Watch 2: какими будут смарт-часы

Google Pixel Watch первого поколения хватало максимум на 24 часа автономной работы. Фото: engadget

Google Pixel Watch 2 может дебютировать в 2023 году со значительным обновлением. Вероятно, он решит главную проблему предыдущей модели — крайне ограниченное время автономной работы.

Все слухи и утечки о новых смарт-часах Google собрал Pocketnow.

Читайте также:

Более мощный чип

Поговаривают, что Google Pixel 2 будет работать на базе чипсета Snapdragon W5 Gen 1. Предыдущие часы Pixel Watch были оснащены процессором Exynos 9100 производства Samsung, который работал неплохо, но был не лучшим. Новая модель будет предлагать лучшую энергоэффективность, большую производительность, Bluetooth 5.3. и др.

Улучшенная панель дисплея

Pixel Watch первого поколения критиковали за большие рамки и маленький дисплей. Ожидается, что Google поставит на новые смарт-часы ту же 1,2-дюймовую OLED-панель с разрешением 384 на 384, но с улучшенной яркостью, цветом и скоростью отклика. Новый дисплей также может улучшить время автономной работы, ведь он потребляет меньше энергии.

Сверхширокополосная связь (UWB)

В Pixel Watch 2 может появиться UWB, позволяющая пользователям точно определять местонахождение других устройств. Эта же технология используется для хранения автомобильных ключей, поддерживаемых Volkswagen, GM, Hyundai и BMW. Эта функция может позволить вам разблокировать автомобиль и использовать его без телефона или ключей.

Большая батарея

Смарт-часы Pixel Watch 2 украсят элементом на 306 мАч, по сравнению с 294 мАч в первом поколении.

Новые функции

Pixel Watch 2 будет работать под управлением Wear OS 4 на Android 13. Новая операционная система предложит дополнительные функции. Также смарт-часы будут поддерживать бесперебойное обновление.

Ранее мы сообщали, чем Samsung Galaxy Watch 6 будет отличаться от предыдущих моделей. Также писали, смарт-часы Apple Watch Ultra будут существенно изменены.