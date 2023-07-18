Infinix выпускает новый смартфон для игроков: что известно

Infinix GT 10 Pro будет доступен по меньшей мере в двух цветах — темном и белом. Фото: gsmarena

В начале августа 2023 года на рынок выходит игровой смартфон Infinix GT 10 Pro. Он должна обеспечить высокие игровые возможности по доступной цене.

Старт продаж ожидается в первую неделю августа, начиная с Индии. Об этом сообщила GSM Arena, получив информацию, как они написали, от "надежного источника".

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Характеристики Infinix GT 10 Pro

Задняя панель телефона имеет полупрозрачный дизайн, а остров камеры смотрится футуристично. Основной датчик будет иметь разрешение 108 МП.

За работу процессора будет отвечать чипсет Dimensity. Это решение должно удешевить прибор без потери качества, поскольку такие игры, как PUBG, MLBB и Free Fire, будут специально оптимизированы для обеспечения поразительной частоты кадров и хорошей графики на GT 10 Pro.

Смартфон будет работать под управлением XOS 13 на базе Android 13. Он будет близок к стандартному, так что телефон получит одно большое обновление Android и два года обновлений безопасности, как все представители серии GT.

Infinix GT 10 Pro будет доступен по меньшей мере в двух цветах — темном и белом.

Дизайн Infinix GT 10 Pro соответствует его игровой концепции. Фото: gsmarena

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