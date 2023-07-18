Infinix выпускает новый смартфон для игроков: что известно

Infinix выпускает новый смартфон для геймеров: что известно
18 июля 2023 21:40
Infinix GT 10 Pro будет доступен по меньшей мере в двух цветах — темном и белом. Фото: gsmarena
В начале августа 2023 года на рынок выходит игровой смартфон Infinix GT 10 Pro. Он должна обеспечить высокие игровые возможности по доступной цене.
Старт продаж ожидается в первую неделю августа, начиная с Индии. Об этом сообщила GSM Arena, получив информацию, как они написали, от "надежного источника".
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Характеристики Infinix GT 10 Pro
- Задняя панель телефона имеет полупрозрачный дизайн, а остров камеры смотрится футуристично. Основной датчик будет иметь разрешение 108 МП.
- За работу процессора будет отвечать чипсет Dimensity. Это решение должно удешевить прибор без потери качества, поскольку такие игры, как PUBG, MLBB и Free Fire, будут специально оптимизированы для обеспечения поразительной частоты кадров и хорошей графики на GT 10 Pro.
- Смартфон будет работать под управлением XOS 13 на базе Android 13. Он будет близок к стандартному, так что телефон получит одно большое обновление Android и два года обновлений безопасности, как все представители серии GT.
- Infinix GT 10 Pro будет доступен по меньшей мере в двух цветах — темном и белом.
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