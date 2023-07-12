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Максимально підсвічений: вийшов новий прозорий смартфон Nothing Phone (2)

12 липня 2023 15:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Новий прозорий смартфон Nothing Phone (2): подробиці
Головні зусилля у розробці Nothing Phone (2) зосередили на тому, щоб пристрій викликав відчуття преміального продукту. Фото: gadgets360
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компанія Nothing нарешті анонсувала прозорий Phone (2) — наступника свого першого смартфона. Порівняно з попередником він має більш вишуканий дизайн та покращене апаратне забезпечення, але й ціна пристрою стала "елітарнішою".

Ймовірно, головні зусилля розробки смартфона зосередили на тому, щоб пристрій викликав відчуття преміального продукту.

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Телефон виготовлений зі скла та алюмінію, а культовий інтерфейс Glyph тепер має 11 світлодіодних стрічок із 33 зонами LED-підсвічування.

Підсвітку LED-смужок смартфона можна налаштувати на отриманні сповіщень з різних застосунків. Також смужки можуть працювати як індикатор рівня гучності і таймер.

Збільшений розмір корпусу означає, що спереду встановлений більший дисплей розміром 6,7 дюйма. Також він має вужчі рамки порівняно з Nothing Phone (1).

У нової моделі є й інші оновлення в апаратному забезпеченні дисплея.

  • По-перше, це перехід на використання LTPO-панелі, яка забезпечує адаптивну частоту оновлення від 1 Гц до 120 Гц.
  • По-друге, збільшилася яскравість дисплея — до 1000 ніт для зовнішнього режиму та до 1600 ніт для HDR. Роздільна здатність залишається на рівні FHD+ (2412x1080).

Характеристики Nothing Phone (2)

  • Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Дисплей: 6,7 дюйма
  • Оперативка: 8 ГБ/12 ГБ
  • Накопичувач: 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ
  • Акумулятор: 4700 мАг
  • Порт: USB-C
  • Операційна система: Nothing OS 2.0 (на основі Android 13)
  • Підключення: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3
  • Кольори: темно-сірий та білий
  • Тип дисплея: OLED
  • Зарядки: дротова 45 Вт, бездротова 15 Вт, реверсивна бездротова 5 Вт

Камери

  • Фронтальна: 32 МП (f/2,45, розмір сенсора 1/2,74 дюйма);
  • задня 1: 50 МП ширококутний (f/1,885, розмір сенсора 1/1,56 дюйма);
  • задня 2: 50 МП ультраширокий (f/2,2, розмір сенсора 1/2,76 дюйма).

Ціна на Nothing Phone (2)

Передзамовлення моделі вже доступне. Офіційно продажі стартують 17 липня. Чекаємо на пропозиції AliExpress.

  • 8/128 ГБ — 599 дол./22028 грн за актуальним курсом;
  • 12/256 ГБ — 699 дол./25705 грн;
  • 12/512 ГБ — 799 дол./29383 грн.
Ціна Nothing Phone (2) стала "елітарнішою". Вартість попередньої моделі починалася від 500 доларів. Фото: MySmartPrice

Раніше ми писали, яким буде новий складаний смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5. Також повідомляли про випуск "вбивці смартфонів" Ai Pin — пристрою без дисплея.

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