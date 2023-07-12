Новий прозорий смартфон Nothing Phone (2): подробиці

Головні зусилля у розробці Nothing Phone (2) зосередили на тому, щоб пристрій викликав відчуття преміального продукту. Фото: gadgets360

Компанія Nothing нарешті анонсувала прозорий Phone (2) — наступника свого першого смартфона. Порівняно з попередником він має більш вишуканий дизайн та покращене апаратне забезпечення, але й ціна пристрою стала "елітарнішою".

Ймовірно, головні зусилля розробки смартфона зосередили на тому, щоб пристрій викликав відчуття преміального продукту.

Читайте також:

Телефон виготовлений зі скла та алюмінію, а культовий інтерфейс Glyph тепер має 11 світлодіодних стрічок із 33 зонами LED-підсвічування.

Підсвітку LED-смужок смартфона можна налаштувати на отриманні сповіщень з різних застосунків. Також смужки можуть працювати як індикатор рівня гучності і таймер.

Збільшений розмір корпусу означає, що спереду встановлений більший дисплей розміром 6,7 дюйма. Також він має вужчі рамки порівняно з Nothing Phone (1).

У нової моделі є й інші оновлення в апаратному забезпеченні дисплея.

По-перше, це перехід на використання LTPO-панелі, яка забезпечує адаптивну частоту оновлення від 1 Гц до 120 Гц.

По-друге, збільшилася яскравість дисплея — до 1000 ніт для зовнішнього режиму та до 1600 ніт для HDR. Роздільна здатність залишається на рівні FHD+ (2412x1080).

Характеристики Nothing Phone (2)

Процесор: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Дисплей: 6,7 дюйма

Оперативка: 8 ГБ/12 ГБ

Накопичувач: 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ

Акумулятор: 4700 мАг

Порт: USB-C

Операційна система: Nothing OS 2.0 (на основі Android 13)

Підключення: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

Кольори: темно-сірий та білий

Тип дисплея: OLED

Зарядки: дротова 45 Вт, бездротова 15 Вт, реверсивна бездротова 5 Вт

Камери

Фронтальна: 32 МП (f/2,45, розмір сенсора 1/2,74 дюйма);

задня 1: 50 МП ширококутний (f/1,885, розмір сенсора 1/1,56 дюйма);

задня 2: 50 МП ультраширокий (f/2,2, розмір сенсора 1/2,76 дюйма).

Ціна на Nothing Phone (2)

Передзамовлення моделі вже доступне. Офіційно продажі стартують 17 липня. Чекаємо на пропозиції AliExpress.

8/128 ГБ — 599 дол./22028 грн за актуальним курсом;

12/256 ГБ — 699 дол./25705 грн;

12/512 ГБ — 799 дол./29383 грн.

Ціна Nothing Phone (2) стала "елітарнішою". Вартість попередньої моделі починалася від 500 доларів. Фото: MySmartPrice

Раніше ми писали, яким буде новий складаний смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5. Також повідомляли про випуск "вбивці смартфонів" Ai Pin — пристрою без дисплея.