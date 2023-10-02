Instagram та Uber призводили до перегріву iPhone 15: подробиці

Apple пообіцяв розв'язати проблеми з перегріванням смартфонів 15 лінійки iPhone. Фото: Pocket Now

На вихідних Apple заявила, що виявила кілька проблем, які призводять до перегріву нових iPhone 15. Зокрема помилка в програмному забезпеченні iOS 17 буде виправлена вже у найближчому оновленні.

Про це повідомив Reuters.

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Проблема сторонніх застосунків

В Apple заявили, що інша проблема пов'язана з деякими нещодавніми оновленнями сторонніх додатків, які призводять до перевантаження системи.

Йдеться про:

гру Asphalt 9;

Instagram Meta;

Uber.

При чому Instagram вже виправив проблему зі своїм додатком.

Обнадійливі заяви Apple

Майбутнє виправлення помилки в iOS 17 не знижуватиме продуктивність для розв'язання проблеми з температурою iPhone.

iPhone 15 Pro і Pro Max не перегріваються через конструкцію, а нові титанові корпуси призводять до кращого розсіювання тепла порівняно з попередніми моделями з нержавіючої сталі.

Проблема перегріву не становить загрози безпеці чи травматизму і не вплине на довготривалу роботу телефону.

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