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Instagram та Uber призводили до перегріву iPhone 15: подробиці

2 жовтня 2023 17:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Instagram та Uber призводили до перегріву iPhone 15: подробиці
Apple пообіцяв розв'язати проблеми з перегріванням смартфонів 15 лінійки iPhone. Фото: Pocket Now
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

На вихідних Apple заявила, що виявила кілька проблем, які призводять до перегріву нових iPhone 15. Зокрема помилка в програмному забезпеченні iOS 17 буде виправлена вже у найближчому оновленні.

Про це повідомив Reuters.

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Після чисельних скарг на сильний перегрів нових телефонів Apple розповіла, що пристрій може нагріватися в перші кілька днів після налаштування або відновлення пристрою через підвищену фонову активність.

Проблема сторонніх застосунків

В Apple заявили, що інша проблема пов'язана з деякими нещодавніми оновленнями сторонніх додатків, які призводять до перевантаження системи.

Йдеться про:

  • гру Asphalt 9;
  • Instagram Meta;
  • Uber.

При чому Instagram вже виправив проблему зі своїм додатком.

Обнадійливі заяви Apple

  • Майбутнє виправлення помилки в iOS 17 не знижуватиме продуктивність для розв'язання проблеми з температурою iPhone.
  • iPhone 15 Pro і Pro Max не перегріваються через конструкцію, а нові титанові корпуси призводять до кращого розсіювання тепла порівняно з попередніми моделями з нержавіючої сталі.
  • Проблема перегріву не становить загрози безпеці чи травматизму і не вплине на довготривалу роботу телефону.

Раніше ми писали, чому варто проігнорувати iPhone 15 та дочекатися iPhone 16 у 2024 році. Також ми аналізували, чи варто купити iPhone 15 Plus або сильно доплатити за iPhone 15 Pro Max.

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