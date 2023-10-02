Instagram и Uber приводили к перегреву iPhone 15: подробности

Apple пообещал решить проблемы с перегревом смартфонов 15-ти линейки iPhone. Фото: Pocket Now

На выходных Apple заявила, что обнаружила несколько проблем, приводящих к перегреву новых iPhone 15. В частности, ошибка в программном обеспечении iOS 17 будет исправлена уже в ближайшем обновлении.

Об этом сообщил Reuters.

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После многочисленных жалоб на сильный перегрев новых телефонов, Apple рассказала, что устройство может нагреваться в первые несколько дней после настройки или восстановления устройства из-за повышенной фоновой активности.

Проблема посторонних приложений

В Apple заявили, что другая проблема связана с некоторыми недавними обновлениями сторонних приложений, приводящих к перегрузке системы.

Речь идет об:

игре Asphalt 9;

Instagram Meta;

Uber.

Причем Instagram уже исправил проблему со своим приложением.

Обнадеживающие заявления Apple

Будущее исправление ошибки в iOS 17 не будет снижать производительность для решения проблемы с температурой iPhone.

iPhone 15 Pro и Pro Max не перегреваются из-за конструкции, а новые титановые корпуса приводят к лучшему рассеиванию тепла по сравнению с предыдущими моделями из нержавеющей стали.

Проблема перегрева не представляет угрозы безопасности или травматизма и не повлияет на длительную работу телефона.

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