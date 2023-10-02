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Instagram и Uber приводили к перегреву iPhone 15: подробности

2 октября 2023 17:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Instagram и Uber приводили к перегреву iPhone 15: подробности
Apple пообещал решить проблемы с перегревом смартфонов 15-ти линейки iPhone. Фото: Pocket Now
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

На выходных Apple заявила, что обнаружила несколько проблем, приводящих к перегреву новых iPhone 15. В частности, ошибка в программном обеспечении iOS 17 будет исправлена уже в ближайшем обновлении.

Об этом сообщил Reuters.

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После многочисленных жалоб на сильный перегрев новых телефонов, Apple рассказала, что устройство может нагреваться в первые несколько дней после настройки или восстановления устройства из-за повышенной фоновой активности.

Проблема посторонних приложений

В Apple заявили, что другая проблема связана с некоторыми недавними обновлениями сторонних приложений, приводящих к перегрузке системы.

Речь идет об:

  • игре Asphalt 9;
  • Instagram Meta;
  • Uber.

Причем Instagram уже исправил проблему со своим приложением.

Обнадеживающие заявления Apple

  • Будущее исправление ошибки в iOS 17 не будет снижать производительность для решения проблемы с температурой iPhone.
  • iPhone 15 Pro и Pro Max не перегреваются из-за конструкции, а новые титановые корпуса приводят к лучшему рассеиванию тепла по сравнению с предыдущими моделями из нержавеющей стали.
  • Проблема перегрева не представляет угрозы безопасности или травматизма и не повлияет на длительную работу телефона.

Ранее мы писали, почему следует проигнорировать iPhone 15 и дождаться iPhone 16 в 2024 году. Также мы анализировали, стоит ли купить iPhone 15 Plus или сильно доплатить за iPhone 15 Pro Max.

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