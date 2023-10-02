Instagram и Uber приводили к перегреву iPhone 15: подробности
На выходных Apple заявила, что обнаружила несколько проблем, приводящих к перегреву новых iPhone 15. В частности, ошибка в программном обеспечении iOS 17 будет исправлена уже в ближайшем обновлении.
Об этом сообщил Reuters.
После многочисленных жалоб на сильный перегрев новых телефонов, Apple рассказала, что устройство может нагреваться в первые несколько дней после настройки или восстановления устройства из-за повышенной фоновой активности.
Проблема посторонних приложений
В Apple заявили, что другая проблема связана с некоторыми недавними обновлениями сторонних приложений, приводящих к перегрузке системы.
Речь идет об:
- игре Asphalt 9;
- Instagram Meta;
- Uber.
Причем Instagram уже исправил проблему со своим приложением.
Обнадеживающие заявления Apple
- Будущее исправление ошибки в iOS 17 не будет снижать производительность для решения проблемы с температурой iPhone.
- iPhone 15 Pro и Pro Max не перегреваются из-за конструкции, а новые титановые корпуса приводят к лучшему рассеиванию тепла по сравнению с предыдущими моделями из нержавеющей стали.
- Проблема перегрева не представляет угрозы безопасности или травматизма и не повлияет на длительную работу телефона.
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