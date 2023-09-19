iPhone 15: користувачі незадоволені швидкістю зарядки нового смартфона Apple

Від зарядки iPhone 15 очікували більшого. Фото: showmetech

Фанати Apple сподівалися, що iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max підтримуватимуть швидшу зарядку ніж попередні версії телефонів. Але прориву, схоже, не відбулося.

Про це повідомив Технофан.

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Потужність зарядки

За інформацією японського порталу Mac Otakara, смартфони iPhone 15-ї лінійки підтримують зарядку потужністю 27 Вт (9 В при 3 А). Це показники тотожні характеристикам торішніх моделей iPhone 14. Хоча в Apple заявили, що від адаптера 20 Вт або вище, телефони можуть заряджатися до 50% за пів години.

Зворотна зарядка

На презентації Apple показала, що до iPhone 15 можна під'єднати AirPods Pro 2 із роз’ємом USB Type-C для підживлення. У Mac Otakara зазначають, що в такому випадку максимальна вихідна потужність становить 4,5 Вт (5/0,9 А).

Стандарти USB

Лише iPhone 15 Pro та 15 Pro Max отримали підтримку стандарту USB 3.0 з можливістю передачі даних на швидкості до 10 Гбіт/с. Базові моделі обмежені USB 2.0 та 480 Мбіт/с.

Раніше експерт пояснив, як неправильна зарядка може вплинути на iPhone 15. Також користувачі обрали найкращій iPhone всіх часів.