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iPhone 15: користувачі незадоволені швидкістю зарядки нового смартфона Apple

19 вересня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15: користувачі незадоволені швидкістю зарядки нового смартфона Apple
Від зарядки iPhone 15 очікували більшого. Фото: showmetech
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Фанати Apple сподівалися, що iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max підтримуватимуть швидшу зарядку ніж попередні версії телефонів. Але прориву, схоже, не відбулося.

Про це повідомив Технофан.

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Потужність зарядки

За інформацією японського порталу Mac Otakara, смартфони iPhone 15-ї лінійки підтримують зарядку потужністю 27 Вт (9 В при 3 А). Це показники тотожні характеристикам торішніх моделей iPhone 14. Хоча в Apple заявили, що від адаптера 20 Вт або вище, телефони можуть заряджатися до 50% за пів години.

Зворотна зарядка

На презентації Apple показала, що до iPhone 15 можна під'єднати AirPods Pro 2 із роз’ємом USB Type-C для підживлення. У Mac Otakara зазначають, що в такому випадку максимальна вихідна потужність становить 4,5 Вт (5/0,9 А).

Стандарти USB

Лише iPhone 15 Pro та 15 Pro Max отримали підтримку стандарту USB 3.0 з можливістю передачі даних на швидкості до 10 Гбіт/с. Базові моделі обмежені USB 2.0 та 480 Мбіт/с.

Раніше експерт пояснив, як неправильна зарядка може вплинути на iPhone 15. Також користувачі обрали найкращій iPhone всіх часів.

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