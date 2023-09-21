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iPhone 14 почти непригоден для ремонта, — эксперты iFixit

21 сентября 2023 12:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 14 почти непригоден для ремонта, — эксперты iFixit
Забывайте о сборе запчастей со старых телефонов, покупайте только новые детали у Apple. Фото: ifixit
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Apple делает все для того, чтобы iPhone был непригоден для самостоятельного ремонта пользователями или починки в независимых мастерских. Распространен случай, когда вы заменяете на iPhone 14 экран или батарею, а прибор не работает.

Об этом сообщил iFixit.

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iFixit — американская компания, занимающаяся публикацией онлайн-инструкций по ремонту различной электроники и реализацией запчастей к ней.

Компания составляет рейтинг ремонтопригодности разных устройств с оценкой от 1 до 10. В прошлом году iFixit поставила iPhone 14 статус "рекомендуем — 7/10", сегодня она просмотрела рейтинг смартфона до "не рекомендуем — 4/10".

Почему iPhone невозможно починить

Несмотря на инновационную архитектуру, удобную для разборки и сборки, iPhone 14 невозможно отремонтировать даже с использованием оригинальных запчастей.

Дело в том, что большинство капитальных ремонтов современных iPhone требуют одобрения Apple. В противном случае вы столкнетесь с ограниченной или отсутствующей функциональностью и с кучей надоедливых предупреждений.

Инструмент Apple System Configuration связывается с серверами Apple для аутентификации ремонта, а затем соединяет новую деталь с вашей системой, чтобы она работала как следует.

Понятно, что он подтверждает подлинность, только если Apple знает о вашем ремонте заранее, поскольку вы предоставили им точный серийный номер вашего iPhone. А компания предварительно сопоставила его с дисплеем или аккумулятором.

Это возможно, если вы приобретаете детали непосредственно в Apple. О сборе запчастей от iPhone можно забыть, ведь какие-либо детали со вторичного рынка подсоединить невозможно. Многочисленные предупреждения Apple о "не подлинности" запчастей появляются даже на совершенно новых деталях, не прошедших процедуру аутентификации.

Дальше будет еще хуже

Несколько лет назад Apple вообще не продавала запчасти, не предоставляла инструкции и программные инструменты никому, кроме Genius Bar и нескольким избранным авторизованным ремонтным центрам.

Сегодня проблема заключается в чрезмерном контроле Apple над ремонтными процессами, а также в цене, которую компания требует от вас за привилегию чинить собственные вещи.

Эксперты спрашивают, что произойдет через несколько лет, когда Apple прекратит официальную поддержку ремонта старших iPhone и выключит серверы аутентификации? Послание Apple четкое: ремонт устройств пользователей не является приоритетом.

Ранее мы сообщали, что проводные наушники Apple EarPods всего за 19 долларов оказались круче AirPods. Также сообщалось, что пользователи недовольны скоростью зарядки iPhone 15.

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