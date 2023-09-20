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iPhone, оновлені до iOS 17, почали швидше розряджатися: причини та наслідки

20 вересня 2023 12:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone, оновлені до iOS 17, почали швидше розряджатися: причини та наслідки
Старі моделі iPhone просто не витримують обчислювальної потужності великих оновлень. Фото: androidheadlines.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Користувачі, які оновилися до iOS 17 помітили, що iPhone розряджаються швидше. Експерти вважають, що ситуація має стабілізуватися протягом тижня.

Про це повідомив AppleInsider.

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Щоразу, коли Apple випускає велике оновлення операційної системи iPhone, протягом наступних днів з'являються численні скарги на роботу акумулятора, особливо коли йдеться про час автономної роботи.

Чому батареї iPhone розряджаються швидше

Причиною є Spotlight, що має переіндексувати всі файли на iPhone. Ця база даних має вирішальне значення для отримання користувачами швидких результатів пошуку на iPhone.

Переіндексація всіх файлів на пристрої може зайняти певний час — тиждень, можливо, кілька днів. Протягом цього часу користувачі можуть помітити, що їхні iPhone працюють трохи повільніше під час пошуку та інших завдань, а батарея може розряджатися швидше, ніж зазвичай.

Після створення нової бази даних щоденне навантаження на обробку одразу зменшиться, що покращить відгук iPhone та поверне час роботи батареї до звичайного.

iOS 17 розряджає акумулятори старших iPhone

З часом в iOS з'являються нові функції та код, тому великі оновлення вимагають більшої обчислювальної потужності. Старіші iPhone з повільнішими чіпами серії A й меншою місткістю акумулятора можуть відчувати цей вплив набагато сильніше.

Випустити високоефективний пакет оновлень для операційної системи, який би зменшив використання ресурсів, малоймовірно. Альтернатива — не натискати кнопку "оновитися до iOS 17".

Які iPhone тримають заряд найгірше

  • iPhone XR — на 21% менше;
  • iPhone 13 — на 11%;
  • iPhone SE (2020) — на 9%;
  • iPhone 12 — на 5%:
  • iPhone 11 — на 5%.

Раніше ми писали, що iPhone 15 припинили заряджатися вище 80%. Також стали відомі перші інсайди про майбутній iPhone 16 2024 року.

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