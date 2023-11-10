iPhone 14 проти Samsung Galaxy S23 FE: що купити

Обидва смартфони можуть робити гарні фотографії, й буде важко обрати один з них за цією ознакою. Фото: phonearena.com

Сьогодні iPhone 14 коштує на 100 доларів дешевше від торішньої ціни, але за новий Galaxy S23 FE все одно доведеться віддати менше. Тож які плюси та мінуси обох моделей, та якій з них варто віддати перевагу.

Про це написав Pocket Now.

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Samsung Galaxy S23 FE був анонсований у жовтні 2023 року. Новий Galaxy Fan Edition оснащений торішнім процесором Snapdragon 8 Gen 1, прекрасним 6,4-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X та потрійною камерою, яка конкурентоспроможна й готова до будь-яких завдань.

iPhone 14 представили ще у 2022 році. Смартфон, якому вже виповнився рік, оснащений надійним чипом Apple A15 Bionic, подвійною камерою на задній панелі та компактним 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм Super Retina XDR.

iPhone 14

Фото: techadvisor.com

iPhone 14 варто обрати, якщо вам потрібна висока продуктивність, чудові камери та час автономної роботи, якого вистачить на цілий день.

Плюси

Чудовий дисплей.

Відмінна продуктивність та час автономної роботи.

Зараз на 100 доларів дешевше від початкової ціни.

Мінуси

Порт Lightning.

Немає дисплея 120 Гц.

Ціна 699 доларів.

Samsung Galaxy S23 FE

Фото: pcmag.com

Samsung Galaxy S23 FE оснащений потужною потрійною камерою, флагманським чипом Snapdragon 8 Gen 1 та великим акумулятором на 4500 мАг, який дозволяє робити фотографії, грати в ігри та переглядати вебсторінки протягом дня. Він підтримує дротову зарядку потужністю 25 Вт і бездротову 15 Вт.

Плюси

Кольоровий та яскравий дисплей.

4 роки оновлень операційної системи та 5 років — безпеки.

Відмінна продуктивність та час автономної роботи.

Мінуси

Якість камери могла б бути кращою.

Рамки досить великі за нинішніми стандартами.

Ціна 600 доларів.

Samsung Galaxy S23 FE проти iPhone 14: що купити

Galaxy S23 FE краще налаштовується, пропонує більш універсальну камеру, швидкі та тривалі оновлення, а також чудову роботу, попри те, що на ньому встановлено чипсет, якому вже один рік.

iPhone 14 хоч і має чіпсет однорічної давнини, чудово справляється з будь-якими завданнями й може грати в усі ігри, які ви йому запропонуєте. Він оснащений гарною системою камер та отримав відмінний час автономної роботи, але йому не вистачає дисплея з високою частотою оновлення і телефотокамери.

До того ж він оснащений старим портом Lightning, а це означає, що за бажання перейти на USB-C, доведеться витратити ще більше, аби придбати iPhone 15.

Раніше ми писали, який зі смартфонів краще обрати: Samsung Galaxy S23 або Google Pixel 8. Також проводили порівняння iPhone 15 Pro та Google Pixel 8 Pro.